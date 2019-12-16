Приговорен экс-глава департамента аудита госконтрактов Минобороны

В Москве вынесен приговор бывшему главе департамента аудита госконтрактов Минобороны Максиму Куксину.

«Признать Куксина виновным и назначить ему 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», – сказала судья Кузьминского райсуда МосквыЕлена Суздаль, передает ТАСС.

В феврале 2019 года чиновник Министерства обороны Юрий Ефимов рассказал, что получил две взятки от главы судостроительной корпорации, и сообщил, что другую взятку получил директор департамента аудита Минобороны Максим Куксин.

Отмечалось, что Ефимов был арестован вместе с Куксиным.

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