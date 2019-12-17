Прокуратура внесла главе Хакасии представление после смерти пенсионера в подъезде

Прокуратура Хакасии внесла главе республики Валентину Коновалову представление об устранении нарушений законодательства после смерти в подъезде многоквартирного дома пенсионера, не дождавшегося социального жилья.

«По факту смерти пенсионера органами следствия проводится доследственная проверка. Также прокурором республики Хакасия главе республики Хакасия –председателю правительства республики Хакасия внесено представление об устранении нарушений законодательства об основах социального обслуживания граждан (на рассмотрении)», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

По данным прокурорской проверки, региональным законодательством предоставление социальных услуг гражданину в трудной жизненной ситуации, в стационарной или полустационарной формах социального обслуживания, поставлено в зависимость от наличия у него документов, удостоверяющих личность, и медицинского заключения о состоянии здоровья. Пока оформляются документы, такому гражданину жилье не предоставляется.

О бездействии органов социальной службы Абакана, в результате которого 73-летний пенсионер умер в подъезде многоквартирного дома, рассказали «Вести – Хакасия».

По данным прокуратуры, лишившийся дома пожилой мужчина почти два месяца жил на лестнице в подъезде. Работники «Управления социальной поддержки населения Абакана» более 45 дней оказывали ему помощь в восстановлении утраченного паспорта и оформлении медицинского заключения. Не дождавшись гарантированной государством помощи, пенсионер скончался.