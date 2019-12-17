Ту-22М3 получил повреждения при аварийной посадке под Астраханью

Дальний бомбардировщик ВКС России Ту-22МЗ при посадке с отказавшим двигателем в Астраханской области получил повреждения, сообщил источник в оперативных службах региона.

«Машина получила разрушения, но их степень будет определять специальная комиссия. Сейчас решается вопрос об эвакуации самолета», – передает его слова ТАСС.

Он уточнил, что местом дислокации самолета является аэродром в Калужской области.

Другой источник уточнил, что жесткая посадка произошла на закрытой территории Государственного летно-испытательного центра Минобороны имени В. П. Чкалова за пределами города.

Минобороны сообщало, что у Ту-22М3 в ходе планового полета отказал двигатель. Экипаж отвел машину от населенного пункта, выполнив посадку на грунт. Летчики самостоятельно покинули самолет, сейчас они доставлены на аэродром базирования.

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