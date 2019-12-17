Ту-22М3 с отказавшим двигателем сел в Астраханской области

При выполнении планового полета в Астраханской области у самолета Ту-22М3 произошел отказ двигателя, экипаж смог отвести машину от населенного пункта и сесть на грунт, сообщает Минобороны.

«При выполнении планового полета на самолете Ту-22 произошел отказ двигателя. Благодаря грамотным действиям экипажа удалось отвести машину с отказавшим двигателем от населенного пункта и выполнить посадку на грунт», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

В ведомстве сообщили, что летчики не пострадали и самостоятельно покинули самолет. В настоящее время они доставлены на аэродром базирования.

В Минобороны также уточнили, что полет Ту-22М3 осуществлялся без боекомплекта, на земле разрушений нет.

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