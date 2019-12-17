Ягудин вступился за Тарасову со словами «Остальные – сосать!»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин вступился в соцсетях за своего тренера Татьяну Тарасову, но позднее исправил сообщение, которое заканчивалось словами «Остальные – сосать!».

Ягудин в Instagram заявил, что «не очень хотелось лезть» в скандалы, но не может не «прокомментировать травлю» Тарасовой, которую считает «выдающимся тренером и второй мамой».

Он подчеркнул, что Тарасова – не только «легендарный тренер», но и «блестящий комментатор».

Ягудин призвал «ценить Легенды, а не заниматься глупостями».

«Тарасова для меня навсегда!» – говорится в конце сообщения.

При этом изначально пост Ягудина заканчивался словами «Остальные – сосать!», пишет Sports.ru.

Напомним, после того, как Тарасова прокомментировала решение олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой взять паузу в карьере, любители фигурного катания создали петицию с требованием отстранить Тарасову от работы комментатором на телевидении из-за «предвзятого отношения к спортсменам».

Российский комментатор Дмитрий Губерниев назвал Тарасову прекрасным комментатором и призвал не вмешиваться в работу СМИ.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД