Губерниев заступился за Татьяну Тарасову

Российский комментатор Дмитрий Губерниев назвал тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову прекрасным комментатором и призвал не вмешиваться в работу СМИ.

Ранее любители фигурного катания создали петицию с требованием отстранить Тарасову от работы комментатором на телевидении из-за «предвзятого отношения к спортсменам».

«Вмешательство в работу СМИ – нарушение закона о СМИ, это уголовная статья. Я хочу предостеречь тех людей, которые вмешиваются в работу СМИ, это касается чиновников, представителей различных федераций, тренеров, спортсменов, даже болельщиков», – сказал Губерниев, сообщает «Чемпионат».

«Татьяна Анатольевна Тарасова – прекрасный комментатор, вызывающий самые разные эмоции. Мы с Татьяной Анатольевной очень похожи, потому что я тоже вызываю разные эмоции. Мы с Тарасовой не оставляем людей равнодушными. Даже когда люди раздражаются, это всё равно приятная эмоция. Господа, кто вмешивается в работу СМИ, а тем более федеральных СМИ – вы можете очень серьезно пострадать с точки зрения закона РФ», – добавил комментатор.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, объявившая о решении взять паузу в карьере, уже не вернется в большой спорт.