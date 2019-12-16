В Воронежской области 31 декабря объявили выходным

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что подписал распоряжение о переносе выходного дня для госслужащих с субботы 28 декабря на вторник 31 декабря 2019 года.

Ранее Гусев провел опрос на эту тему в соцсети.

«Результаты голосования, которое я здесь провел, говорят сами за себя: за отдых высказались 86% из 46 тысяч проголосовавших. Я подписал распоряжение в рамках имеющихся у меня полномочий сделать вторник, 31 декабря, днем отдыха. А субботу, 28 декабря, рабочим днем», – передает РИА «Новости» сообщение Гусева.

Он добавил, что 31 декабря будет выходным у тех, кто работает в органах исполнительной власти Воронежской области, на государственной и гражданской службе в облправительстве, в подведомственных структурах.

«Вместе с этим, я рассчитываю, что и остальные работодатели разделят мнение жителей региона и тоже сделают 31 декабря выходным. Ведь в канун Нового года сотрудники хотят весь день провести с родными и близкими и полноценно приготовиться к праздничному торжеству», – сообщил губернатор.

Напомним, в пятницу губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поддержали инициативу сделать 31 декабря выходным днем.

Днем ранее глава Хакасии Валентин Коновалов принял решение перенести выходной день с субботы 28 декабря на вторник 31 декабря, таким образом республика стала 14-ым регионом страны, в котором было принято аналогичное решение.

Перенести рабочий день с 31 на 28 декабря ранее решили власти 11 регионов: Кировская, Томская, Новосибирская, Курганская, Свердловская, Орловская, Самарская, Псковская и Ленинградская области, Бурятия, Ставрополье, Крым и Карачаево-Черкесия.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что московские власти не могут сделать 31 декабря выходным днем, так как обычно в предновогодние дни больше работы.

Президент России Владимир Путин 10 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека пообещал рассмотреть предложение сделать 31 декабря выходным днем.

В ноябре в Госдуму внесли законопроект, который предлагает сделать 31 декабря выходным днем. Как заявил газете ВЗГЛЯД один из авторов законопроекта Игорь Лебедев, даже если инициативу поддержат, вступит в силу она, скорее всего, уже в будущем 2020 году.