В Свердловской области и на Сахалине 31 декабря объявили выходным

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поддержали инициативу сделать 31 декабря выходным днем.

В сообщении на сайте губернатора и правительства Сахалинской области говорится, что Лимаренко «в пятницу подписал соответствующий указ». Документом «глава региона рекомендует руководителям организаций и учреждений всех форм собственности перенести рабочий день со вторника, 31 декабря, на субботу, 28 декабря».

Уточняется, что решение было принято в ответ на многочисленные обращения жителей по этому вопросу к главе региона в соцсетях.

«31 декабря островитяне готовятся к Новому году – накрывают на стол, приглашают гостей и наводят порядок в доме. Как правило, заниматься этим приходится вечером, после работы. Думаю, будет правильным, если сахалинцы и курильчане в этот день отдохнут от трудовой деятельности и спокойно подготовятся к любимому всеми празднику», – процитировала пресс-служба губернатора.

Также губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о переносе выходного дня с 28 декабря на 31 декабря для госслужащих, передает ТАСС со ссылкой на департамент информационной политики региона.

«Органам государственной власти региона, органам местного самоуправления и подведомственным им учреждениям, унитарным предприятиям рекомендовано также перенести выходной день с 28 на 31 декабря», – добавили в пресс-службе департамента.

Отмечается, что решение о переносе Евгений Куйвашев принял на основании опроса, проведенного в социальной сети Instagram. В результате 11 тыс. 433 человека или 94% проголосовавших высказались за перенос, против выступили 6% или 682 человека.

Аналогичную инициативу поддержали власти других регионов России, в их числе Кировская, Томская, Псковская, Орловская, Курганская, Владимирская области, Карачаево-Черкесия и Республика Крым.

Напомним, законопроект о введении выходного дня 31 декабря внесли в Госдуму депутаты от фракции ЛДПР 28 ноября. В пояснительной записке к документу говорится, что, как показывает практика, если 31 декабря выпадает на рабочий день, сотрудники не выполняют свои трудовые функции в полном объеме, что обусловлено подготовкой к Новому году.

Президент Владимир Путин 10 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) пообещал рассмотреть предложение сделать 31 декабря выходным днем.