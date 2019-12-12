Четырнадцатый российский регион сделал 31 декабря выходным

Глава Хакасии Валентин Коновалов принял решение перенести выходной день с субботы 28 декабря на вторник 31 декабря, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Глава Хакасии Валентин Коновалов сегодня подписал постановление о переносе выходного дня с субботы 28 декабря на вторник 31 декабря. Отдыхать в последний день года будут госслужащие, работники республиканских государственных учреждений и предприятий, находящихся в ведении исполнительных органов власти. Кроме того, руководитель региона рекомендовал иным государственным органам республики и органам местного самоуправления также сделать предпраздничный день 31 декабря выходным», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Перенести рабочий день с 31 на 28 декабря ранее решили власти 11 регионов: Кировская, Томская, Новосибирская, Курганская, Свердловская, Орловская, Самарская, Псковская и Ленинградская области, Бурятия, Ставрополье, Крым и Карачаево-Черкесия.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что московские власти не могут сделать 31 декабря выходным днем, так как обычно в предновогодние дни больше работы.

Президент России Владимир Путин 10 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека пообещал рассмотреть предложение сделать 31 декабря выходным днем.

В ноябре в Госдуму внесли законопроект, который предлагает сделать 31 декабря выходным днем. Как заявил газете ВЗГЛЯД один из авторов законопроекта Игорь Лебедев, даже если инициативу поддержат, вступит в силу она, скорее всего, уже в будущем 2020 году.