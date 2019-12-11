Двенадцатый российский регион сделал 31 декабря выходным

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение сделать 31 декабря выходным днем. Регион стал 12-м в России, где приняли соответствующее решение.

«В ближайшие дни я подпишу распоряжение «О переносе выходного дня в 2019 году». За 31 декабря придется поработать в субботу 28 декабря. Надеюсь, все успеют подготовиться к празднику. Планируйте свои выходные!» - написал Куйвашев в Instagram.

Такое решение он принял на основе результатов опроса, согласно которым 11 тыс. 433 жителей Свердловской области (94% проголосовавших) высказались за перенос рабочего дня с 31 на 28 декабря. «Против» высказались 682 человека или 6%.

Перенести рабочий день с 31 на 28 декабря ранее решили власти 11 регионов: Кировская, Томская, Новосибирская, Орловская, Самарская, Псковская и Ленинградская области, Бурятия, Ставрополье, Крым и Карачаево-Черкесия.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что московские власти не могут сделать 31 декабря выходным днем, так как обычно в предновогодние дни больше работы.

Президент России Владимир Путин 10 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека пообещал рассмотреть предложение сделать 31 декабря выходным днем.

В ноябре в Госдуму внесли законопроект, который предлагает сделать 31 декабря выходным днем. Как заявил газете ВЗГЛЯД один из авторов законопроекта Игорь Лебедев, даже если инициативу поддержат, вступит в силу она, скорее всего, уже в будущем 2020 году.