Псковский губернатор объявил 31 декабря выходным

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал указ о переносе выходного дня с 28 декабря, который приходится на субботу, на 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник.

«Голосование ясно показало, что подавляющее большинство жителей Псковской области поддерживает предложение сделать последний день года выходным днем. Указ о переносе выходного с 28 на 31 декабря подписан», – написал глава региона на своей странице в Instagram, посоветовав жителям планировать праздники.

«Пусть это будет первый подарок к наступающему новому 2020 году», – написал Ведерников.

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Согласно результатам опроса на странице губернатора в соцсети, 92% опрошенных выступили за перенос выходного дня на 31 декабря. Число участников опроса не уточняется.

Согласно копии подписанного документа, 31 декабря в 2019 году станет выходным днем для всех, кто замещает государственные должности в администрации Псковской области, а также для всех госслужащих региона, сотрудников предприятий и учреждений, находящихся в собственности региона. В указе также рекомендовано органам местного самоуправления последовать такому же примеру и объявить 31 декабря выходным днем.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов объявил 31 декабря в республике выходным днем, а субботу 28 декабря – рабочим. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин также перенес рабочий день в администрации региона с 31 декабря на субботу, 28 декабря.

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