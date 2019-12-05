31 декабря объявлен выходным днем в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил 31 декабря в республике выходным днем, а субботу 28 декабря – рабочим.

«31 декабря в Республике Крым будет выходным днем, суббота 28 декабря – рабочим. Только что подписал соответствующий указ. Теперь крымчане смогут спокойно подготовиться к празднику, не разрываясь между работой и предновогодними хлопотами. Это особенно важно для наших женщин, на которых в эти дни ложится основная нагрузка», – написал Аксенов на своей странице «Вконтакте».

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин также перенес рабочий день в администрации региона с 31 декабря на субботу, 28 декабря.

Ранее глава Минтруда Максим Топилин заявил, что 31 декабря невозможно сделать в этом году выходным днем из-за различных режимов работы и бюджетных расходов.

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, почему столичные власти не могут сделать 31 декабря выходным днем. Также в Госдуму внесли законопроект, который предлагает сделать 31 декабря выходным днем официально.