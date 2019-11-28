Министр труда объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем

Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что 31 декабря невозможно сделать в этом году выходным днем из-за различных режимов работы и бюджетных расходов.

В связи с этим, добавил министр, правительство принимает решение о выходных днях на следующий год еще в октябре, передает РИА «Новости».

В то же время Топилин заметил, что сделать выходным этот день может каждый работодатель.

В четверг мэр Москвы Сергей Собянин также объяснил, почему столичные власти не могут сделать 31 декабря выходным днем.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин уже перенес рабочий день в администрации региона с 31 декабря на субботу, 28 декабря. Также в Госдуму внесли законопроект, который предлагает сделать 31 декабря выходным днем официально.

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