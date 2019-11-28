Сколько длятся новогодние праздники в других странах?

Группа депутатов предложила сделать 31 декабря в России постоянным праздничным днем. Они предлагают переносить на эту дату один из праздников, выпадающих на выходные. Таким образом, в теории длительность новогодних праздников в стране может увеличиться до 9 дней – с 31 декабря по 8 января.

Как менялось число новогодних праздников в России

Традиция длительных новогодних каникул появилась в стране не так давно. В советское время праздничным днем было лишь 1 января – его утвердили указом президиума Верховного Совета в декабре 1947 года. Затем в 1990-м к нему добавилось Рождество – 7 января. В 1992 году выходным стало также 2 января.

В своем нынешнем виде каникулы появились в 2004 году, когда в статью 112 Трудового кодекса внесли новые даты: 1-5, 7 января. Шестое число формально было рабочим, но на этот день переносили другие выходные, так что получалось семь дней. В 2012 году в общий ряд добавили 8 января, и уже семь лет россияне отдыхают восемь дней. Больше всех в мире.

Как отдыхают в других странах

Надо сказать, что Россия – далеко не чемпион по общему числу государственных праздников. У нас их всего 14 даже с учетом восьмидневных новогодних каникул, а у лидирующих в мире Ирана и Камбоджи – по 27, например. На этом фоне россиян едва ли можно упрекнуть в лености и нежелании работать.

Но что касается новогодних праздников, то здесь Россия действительно на вершине списка. Причем сравнивать корректнее всего с христианскими странами, поскольку традиции отдыхать в этот период неразрывно связаны с Рождеством и сопутствующими ему религиозными праздниками.

В основном в Европе отдыхают в общей сложности по три–пять дней, и если брать период с 15 декабря по 15 января, есть три основных даты:

– Рождество (25 декабря у католиков и 7 января у православных);

– День Нового года (1 января);

– Богоявление (6 января у католиков, 19 января – у православных).

Обычно рядом с ними находятся еще какие-либо дни, уже сугубо региональные, которые страны добавляют к выходным. Как правило, речь о 26 декабря и 2 января. Например, в Англии сразу за Рождеством идет Boxing Day, «День подарков». А в Швейцарии и Лихтенштейне то же 26 декабря – это День святого Степана, покровителя домашнего скота. 2 января там – День святого Бертольда, его празднуют в честь герцога, в XII–XIII веках вложившего немало средств в развитие этих регионов.

Интересно, что западноевропейские страны обычно отдыхают чуть меньше, чем государства южной, северной или восточной части континента. Во Франции, Великобритании и Германии ограничились двумя–тремя днями, в то время как в Польше, Румынии, Италии – уже по четыре, в Словакии и Черногории – по пять, в Швеции – шесть.

Первенство с Россией делит всего одна страна – Армения. Там население будет отдыхать с 31 декабря по 7 января. Деление такое: с 31 декабря по 2 января – новогодние праздники, 3, 4 и 5 января – предрождественские праздники, 6 января – Рождество и Богоявление. 7 января – День поминовения усопших. Причем армянские власти неоднократно пытались сократить «каникулы», сделать 3–5 числа рабочими, но безуспешно.

Близко к лидерам подобрался Лихтенштейн с его семью выходными. 38 тысяч его жителей, можно сказать, собрали полную рождественскую «корзину». Отдыхать они начинают 24 декабря – это называется канун Рождества. Затем идет Рождество (25 декабря), День Святого Степана (26), канун Нового года (31), Новый год (1 января), День святого Бертольда (2) и Богоявление (6) – всего семь выходных.

Немало будут отдыхать в этом году и на Украине. Хотя фактически официальных праздников там будет всего два: 1 и 7 января. Тем не менее, если не считать обычных выходных, местные граждане смогут отдохнуть пять дней – три из них, правда, придется отработать в другие даты. Если же считать с выходными, получится уже восемь дней: 29 декабря – 1 января, а также 4–7 января.

Что же касается христианских представителей других континентов, то там все довольно скромно – примерно так же, как в Западной Европе. Больше всего – четыре дня – отдохнут новозеландцы. Бразильцы, канадцы и американцы смогут не работать всего по два дня: на Рождество и в Новый год.

В странах Азии обычно отмечают только один день – 1 января. Такая традиция действует, к примеру, в Китае и Японии. Причем в Стране восходящего солнца многие предприятия по факту уходят на каникулы с конца декабря примерно по 3 января. Однако в законе это никак не закреплено.