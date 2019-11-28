Сколько длятся новогодние праздники в других странах?

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Шведский суд отклонил апелляцию Газпрома на решение Стокгольмского арбитражаФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Полной победой назвал Нафтогаз отказ шведского суда по апелляции Газпрома на решение Стокгольмского арбитража. Однако Украина, как всегда, рано радуется. Это решение лишь по одному из трех поданных Газпромом протестов. Появившийся у Киева козырь из шведского рукава может серьезно усложнить газовые переговоры, что невыгодно самой Украине.  Подробности...
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Армянские националисты для России лучше, чем украинские

Между Нжде и теми, кого мы тут понимаем под Бандерошухевичем, пропасть, если смотреть на них на всех из современной РоссииФото: Общественное достояние
Правительство Армении продолжают критиковать за героизацию «фашиста» − Гарегина Нжде. Этим занимаются и власти Азербайджана, и некоторые силы внутри России, видя в уважительном отношении армян к «пособнику Гитлера» параллели с «бандеровщиной». Но действительно ли Нжде был фашистом «вроде Бандеры»? Не пытаются ли рассорить Москву и Ереван буквально на ровном месте? Подробности...
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Шнур должен разрушить миф о сварщиках

Сергею Шнурову нужен один сварщик, который станет Илоном МаскомФото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Сергея Шнурова пригласили в Волгодонск на «Атоммаш» познакомиться с лучшими в стране сварщиками. Это стало ответом на беседу музыканта с министром просвещения Ольгой Васильевой, где Шнуров посетовал — образ сварщика вызывает ассоциации с советским прошлым и бутылкой водки. Что должно произойти, чтобы люди рабочих специальностей снова стали героями в России – не только в фильмах, но и в жизни? Подробности...
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Земля и секс-скандалы придавили рейтинг Зеленского

Опросы прибавили пессимизма ЗеленскомуФото: Gleb Garanich/Reuters
Украинцы стремительно разочаровываются в «президенте Зе» – уровень доверия главе государства всего за две недели упал на 10 процентов, а за осень потери оказались и того вдвое больше. При этом значительно вырос уровень категоричного недоверия. Что подкосило рейтинг президента Украины и как Владимир Зеленский может вернуть себе популярность? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Умная Земля сама себя подогревает ради людей

Герман Садулаев, писатель, публицист
С XVII века ни одна из «банкирских семей» не вымерла – напротив, они размножаются не хуже Чингисхана. Вот пусть и начнут с себя. А нам в России точно не надо «сокращать выбросы», сокращать производства и уменьшать население. Подробности...
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Новое поколение убеждают в естественности гомосексуализма

Игорь Шенгальц, Публицист
Массированная пропаганда гомосексуализма ведет к вырождению Европы. Можно задать разумный вопрос: а причем здесь Россия? Пусть, мол, эти европейцы у себя там делают, что хотят, и спят, с кем хотят. Мы-то тут с какого боку? Подробности...
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«Шпионы ГРУ» шатают Европу методами Джеймса Бонда

Никита Коваленко, политический обозреватель
Если верить западным СМИ, то Россия уже выбрала президента США, украла американские ракетные технологии и секреты ОЗХО, регулярно проводит хакерские атаки и физически устраняет своих врагов. Теперь у России новая цель – развалить Испанию. Подробности...
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              Сколько длятся новогодние праздники в других странах?

              		   28 ноября 2019, 16:09
              Фото: Peter Andrews/Reuters
              Текст: Алексей Васильев

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              Группа депутатов предложила сделать 31 декабря в России постоянным праздничным днем. Они предлагают переносить на эту дату один из праздников, выпадающих на выходные. Таким образом, в теории длительность новогодних праздников в стране может увеличиться до 9 дней – с 31 декабря по 8 января.

              Как менялось число новогодних праздников в России

              Традиция длительных новогодних каникул появилась в стране не так давно. В советское время праздничным днем было лишь 1 января – его утвердили указом президиума Верховного Совета в декабре 1947 года. Затем в 1990-м к нему добавилось Рождество – 7 января. В 1992 году выходным стало также 2 января. 

              В своем нынешнем виде каникулы появились в 2004 году, когда в статью 112 Трудового кодекса внесли новые даты: 1-5, 7 января. Шестое число формально было рабочим, но на этот день переносили другие выходные, так что получалось семь дней. В 2012 году в общий ряд добавили 8 января, и уже семь лет россияне отдыхают восемь дней. Больше всех в мире. 

              Как отдыхают в других странах

              Надо сказать, что Россия – далеко не чемпион по общему числу государственных праздников. У нас их всего 14 даже с учетом восьмидневных новогодних каникул, а у лидирующих в мире Ирана и Камбоджи – по 27, например. На этом фоне россиян едва ли можно упрекнуть в лености и нежелании работать. 

              Но что касается новогодних праздников, то здесь Россия действительно на вершине списка. Причем сравнивать корректнее всего с христианскими странами, поскольку традиции отдыхать в этот период неразрывно связаны с Рождеством и сопутствующими ему религиозными праздниками. 

              В основном в Европе отдыхают в общей сложности по три–пять дней, и если брать период с 15 декабря по 15 января, есть три основных даты:

              – Рождество (25 декабря у католиков и 7 января у православных);

              – День Нового года (1 января);

              – Богоявление (6 января у католиков, 19 января – у православных).

              Обычно рядом с ними находятся еще какие-либо дни, уже сугубо региональные, которые страны добавляют к выходным. Как правило, речь о 26 декабря и 2 января. Например, в Англии сразу за Рождеством идет Boxing Day, «День подарков». А в Швейцарии и Лихтенштейне то же 26 декабря – это День святого Степана, покровителя домашнего скота. 2 января там – День святого Бертольда, его празднуют в честь герцога, в XII–XIII веках вложившего немало средств в развитие этих регионов.

              Интересно, что западноевропейские страны обычно отдыхают чуть меньше, чем государства южной, северной или восточной части континента. Во Франции, Великобритании и Германии ограничились двумя–тремя днями, в то время как в Польше, Румынии, Италии – уже по четыре, в Словакии и Черногории – по пять, в Швеции – шесть. 

              Первенство с Россией делит всего одна страна – Армения. Там население будет отдыхать с 31 декабря по 7 января. Деление такое: с 31 декабря по 2 января – новогодние праздники, 3, 4 и 5 января – предрождественские праздники, 6 января – Рождество и Богоявление. 7 января – День поминовения усопших. Причем армянские власти неоднократно пытались сократить «каникулы», сделать 3–5 числа рабочими, но безуспешно. 

              Близко к лидерам подобрался Лихтенштейн с его семью выходными. 38 тысяч его жителей, можно сказать, собрали полную рождественскую «корзину». Отдыхать они начинают 24 декабря – это называется канун Рождества. Затем идет Рождество (25 декабря), День Святого Степана (26), канун Нового года (31), Новый год (1 января), День святого Бертольда (2) и Богоявление (6) – всего семь выходных.

              Немало будут отдыхать в этом году и на Украине. Хотя фактически официальных праздников там будет всего два: 1 и 7 января. Тем не менее, если не считать обычных выходных, местные граждане смогут отдохнуть пять дней – три из них, правда, придется отработать в другие даты. Если же считать с выходными, получится уже восемь дней: 29 декабря – 1 января, а также 4–7 января. 

              Что же касается христианских представителей других континентов, то там все довольно скромно – примерно так же, как в Западной Европе. Больше всего – четыре дня – отдохнут новозеландцы. Бразильцы, канадцы и американцы смогут не работать всего по два дня: на Рождество и в Новый год.

              В странах Азии обычно отмечают только один день – 1 января. Такая традиция действует, к примеру, в Китае и Японии. Причем в Стране восходящего солнца многие предприятия по факту уходят на каникулы с конца декабря примерно по 3 января. Однако в законе это никак не закреплено.


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