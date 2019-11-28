Собянин объяснил, почему 31 декабря не может стать выходным в Москве

Московские власти не могут сделать 31 декабря выходным днем, так как обычно в предновогодние дни больше работы, сказал мэр столицы Сергей Собянин.

«В Томске хорошая красивая жизнь, дополнительные выходные. Нам так не жить», – сказал Собянин РИА «Новости», отвечая на вопрос, будут ли московские власти делать 31 декабря выходным днем, как губернатор в Томске.

Он пояснил, почему московские власти не могут последовать примеру томских коллег. «Я не очень понимаю, как он мог такое решение принять, наверное, рекомендательное, потому что я не могу обязать коммерческие предприятия объявить выходным для своих работников. Я могу для своих чиновников сделать выходным днем, но мы, наоборот, как правило, работаем больше, чем в обычные дни предновогодние, поэтому они нужны на работе, чтобы вам обеспечить праздничные дни, «Путешествие в Рождество» и кучу мероприятий, поэтому вряд ли придется погулять», – заявил мэр.

Также, отметил Собянин, 31 декабря москвичи часто собираются с коллегами на работе на корпоративах. «Мы же все знаем, что несмотря на то, что Новый год – это семейный праздник, но все же в корпоративах отмечают на предприятиях 31-го, стараются с коллегами как-то пообщаться, поднять бокал шампанского, сказать какие-то праздничные слова. Когда мы убираем этот день из рабочих, мы их лишаем этой возможности», – сказал Собянин.

Напомним, губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбам женщин перенес рабочий день в администрации региона с 31 декабря на субботу, 28 декабря, и рекомендовал сделать то же самое местным властям.

Кроме того, в Госдуму внесли законопроект, который предлагает сделать 31 декабря выходным днем. Как заявил газете ВЗГЛЯД один из авторов законопроекта Игорь Лебедев, даже если инициативу поддержат, вступит в силу она, скорее всего, уже в будущем 2020 году.