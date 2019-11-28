В Госдуме сказали, когда 31 декабря может стать выходным

Вряд ли депутаты и сенаторы успеют принять и утвердить законопроект о 31 декабря как выходном дне уже в этом году – скорее всего, эта дата станет нерабочей в 2020-м, заявил газете ВЗГЛЯД соавтор законопроекта, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев.

Ранее стало известно, что Лебедев и его однопартиец по ЛДПР Ярослав Нилов внесли в Госдуму законопроект, предлагающий переносить выходные дни, выпадающие на праздники, на последний день декабря.

«На сегодняшний день скорость принятия законопроекта зависит уже не совсем от нас. Мы как авторы инициативу внесли. Профильный комитет готов рассмотреть хоть завтра, но для этого желательно нужно получить отзыв правительства и заручиться поддержкой большинства «Единой России», - сказал Лебедев.

Депутат уточнил, что если «Единая Россия» поддержит инициативу, то теоретически можно успеть принять закон до Нового года. Но он сомневается, что это произойдет, и, скорее всего, юридически 31 декабря станет выходным днем только в следующем году.

«Все выходные, праздничные и нерабочие дни утверждаются и вносятся в календарь накануне года, поэтому скорее всего законопроект рассчитан на будущее. Но в любом случае наши граждане будут понимать, что 31 декабря следующего года будет выходным, и они смогут нормально готовиться к встрече Нового года», – добавил Лебедев.

Ранее Роструд дал советы работодателям, как сделать 31 декабря выходным днем.