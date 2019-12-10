Путин отреагировал на предложение сделать 31 декабря выходным

Президент Владимир Путин сообщил, что слышал просьбу сделать 31 декабря выходным.

«Сейчас уже середина декабря, приближаются новогодние праздники, не знаю, как мы поступим с 31 декабря, времени очень мало для принятия решений подобного рода, но я вас всех услышал», – сказал глава государства, передает РИА «Новости».

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов объявил 31 декабря в республике выходным днем, а субботу 28 декабря – рабочим. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин также перенес рабочий день в администрации региона с 31 декабря на субботу, 28 декабря.

После этого губернатор Псковской области Михаил Ведерников тоже подписал указ о переносе выходного дня с 28 декабря на 31 декабря.