Рогозин предупредил о риске разрушения недостроев на Восточном

Некоторые недостроенные объекты первой очереди космодрома Восточный могут разрушиться, если ими не заняться, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Правда в том, что если эти объекты не достроить сейчас, завтра этих объектов не будет, они просто будут разрушаться. Мы это прекрасно понимаем», – сказал Рогозин, передает РИА «Новости».

Он добавил, что достройка первой очереди ведется под жесточайшим контролем генеральной дирекции нового состава, достраиваться объекты будут параллельно со строительством второй очереди.

Степень готовности недостроев Восточного – от 10% до 90%. Это, в первую очередь, жилье – сейчас построены 750 квартир из запланированных 1,7 тыс., железные и автомобильные дороги, котельные и депо.

Дополнительной проблемой Рогозин назвал то, что в ряде случаев тяжело восстановить проектную документацию тех объектов, которые были брошены предыдущим подрядчиком.

Напомним, в воскресенье на Восточном начался монтаж технологического оборудования стартового комплекса под ракету «Ангара». Первый запуск «Ангары» с Восточного должен состояться в конце лета 2023 года.

Вторая очередь строительства космодрома предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители «Ангара-А5» и сопутствующую инфраструктуру. Рытье котлована для пускового комплекса началось в июне 2019 года.

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