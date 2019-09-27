Рогозин назвал новые сроки запуска «Ангары» с Восточного

Первый запуск «Ангары» с Восточного должен состояться в конце лета 2023 года, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин по итогам рабочей поездки на дальневосточный космодром.

«План завершения стройки – конец 2022 года, с тем чтобы в конце лета 2023 года обеспечить запуск ракеты «Ангара», – передает ТАСС слова Рогозина.

Он рассказал также, что планирует посещать с проверками космодром Восточный каждый месяц.

«После Байконура вылетел на Восточный. Проинспектировал стройку. Планирую бывать здесь ежемесячно», – отметил Рогозин.

Напомним, в конце августа начальник отдела Центра по эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Кирилл Филенков заявил, что первый запуск ракеты-носителя «Ангара» с космодрома Восточный состоится в четвертом квартале 2023 года.

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