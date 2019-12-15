На Восточном начался монтаж оборудования под новый стартовый комплекс

Монтаж технологического оборудования стартового комплекса под ракету «Ангара» стартует в воскресенье на космодроме Восточный, сообщил замгендиректора ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ) по созданию космодрома Восточный Сергей Костарев.

«Сегодня начало монтажа технологического оборудования стартового комплекса: транспортировка и монтаж емкостей. Все оборудование, которое изготовляется и поставляется, является уникальным», – приводит его слова ТАСС.

По словам замгендиректора ЦЭНКИ, при изготовлении оборудования задействовано 14 предприятий, которые ранее были задействованы в том числе для строительства космодромов Плесецк, Байконур и стартового стола под ракету- носитель «Союз-2» на Восточном.

Вторая очередь строительства космодрома предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители «Ангара-А5» и сопутствующую инфраструктуру. Рытье котлована для пускового комплекса началось в июне 2019 года.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что первый запуск «Ангары» с Восточного должен состояться в конце лета 2023 года.