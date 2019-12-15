Победителей Всероссийского конкурса «Лига вожатых» наградили в Москве

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Дешевые кредиты сделают россиян немного богаче

В 2020 году стоимость кредитов может вернуться на уровень 2013 годаФото: Наталья Селиверстова/РИА «Новости»
Центробанк решился на пятое снижение ключевой ставки в этом году. У экспертов нет сомнений — он продолжит начатое дело в 2020 году. Более того, ставка впервые может вернуться к докризисному уровню 2013 года в 5,5%. «Свободных денег» у россиян станет больше, что поможет росту российской экономики. Однако есть факторы, которые могут этому помешать и вернуть ЦБ к политике закручивания гаек. Подробности...
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О самых сумасбродных идеях академика Сахарова предпочитают умалчивать

Разные ипостаси Сахарова мешают цельному его восприятиюФото: Игорь Зарембо/РИА Новости
30 лет назад, 14 декабря 1989 года, умер Андрей Сахаров – отец советской водородной бомбы и икона правозащитного движения. Его жизнь до сих пор вызывает разнообразные, порой противоположные оценки, но его философские построения о будущем человечества предпочитают не вспоминать. В них много такого, что может поколебать восприятие академика Сахарова как одного из символов демократии. Подробности...
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Как Европа поднимает рождаемость

Европейская политика по повышению рождаемости в какой-то мере может стать примером для РоссииФото: Александр Рюмин/ТАСС
Россия будет улучшать меры по поддержке рождаемости, заявил президент Путин. Речь идет в том числе о материальном стимулировании рождения детей – и подобная практика широко распространена, в частности, у наших европейских соседей. Как страны Евросоюза решают аналогичную задачу и насколько успешно?  Подробности...
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Армию США научили уважать Россию

Американцы и россияне – далеко не союзники, но случаи взаимодействия имели местоФото: Lt. j.g. Matthew Stroup/U.S. Navy
Опрос американских военных об отношении к России произвел сенсацию. Почти половина опрошенных считают россиян союзниками США. В Вашингтоне бьют тревогу, американская пресса и эксперты единодушно винят «русскую пропаганду», которая уже проникла в святая святых – Пентагон. В очередной раз досталось и Трампу за положительные отзывы о России. Что на самом деле стало причиной неожиданно теплого отношения янки к русским? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Еще пару лет мы сможем читать настоящие новости

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
То, что Россия – ядерная держава, которая показывает самостоятельность в принятии политических решений, ни у кого ведь сомнений не вызывает? Поэтому наша страна воспринимается на мировой арене, как потенциальный враг, представляющий опасность. Подробности...
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У взрослых вошло в моду детское сознание

Алексей Алешковский, сценарист
Красивые политологические теории весьма далеки от кровавой практики. Поэтому надежды Джина Шарпа могут питать юношей вроде Егора Жукова, но не меня, уже с четверть века наблюдающего, как «ненасильственные протесты» приносят в наш мир адский хаос. Подробности...
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Историческая победа Джонсона оказалась в стиле «Недайбог»

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Победу консерваторам в Великобритании принесли не супертехнологии, не манифесты, не обещания, не яркость лидера, не всенародная поддержка – а умелое использование специфики избирательной системы и объединение элит против ключевого участника забега. Подробности...
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              Победителей Всероссийского конкурса «Лига вожатых» наградили в Москве

              15 декабря 2019, 15:42

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              В воскресенье в Москве прошло награждение победителей Всероссийского конкурса вожатского мастерства «Лига вожатых» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Конкурс реализуется в рамках национального проекта «Образование».

              В Москве собрались 300 финалистов конкурса из 54 регионов России. Участники соревновались в номинациях «вожатый-стажер», «вожатый» и «старший вожатый». Ребята прошли испытания как в командном, так и в индивидуальном формате. Главная задача участников – продемонстрировать свои компетенции в проектной деятельности, направленной на удовлетворение образовательных потребностей детей и их развития. На финале участникам помогали наставники – победители прошлого конкурса 2018 года. Наставники делились компетенциями, опытом с финалистами и помогали им настроиться на позитивный лад. По словам самих наставников, они также узнали много нового от финалистов, обрели новых друзей, сообщается в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе.

              «Одно из главных преимуществ победы в конкурсе «Лига вожатых» – это возможность, попасть на стажировку в крупнейшие всероссийские детские центры – поработать в команде профессионалов по новейшим методикам, возможность перенять опыт от специалистов и опробовать свои идеи, предложенные в рамках конкурса.  Не менее важным призом для ребят станет работа с наставником из числа победителей прошлого сезона конкурса – таким образом формируется сообщество единомышленников. А для тех, кто выберет педагогическую стезю как основную профессию у нас на платформе «Россия – страна возможностей» есть конкурс «Учитель будущего», участвуя в котором, ребята смогут идти дальше и развиваться профессионально», – отметил руководитель проектов платформы «Россия – страна возможностей» Лука Горубин.

              Во время очного этапа финалисты посетили ряд мастер-классов, а также прошли различные конкурсные испытания. Победителями стали 100 человек. Они получили ценные призы, почетные грамоты, сертификаты, памятные подарки и возможность проходить стажировки в образовательных Центрах, а также участвовать в образовательных интенсивах, форумах и событиях Всероссийского проекта «Лига вожатых» и Российского движения школьников.

              «Конкурс проходит второй раз и подтверждает значимость вожатского движения стран. Здесь собрались представители различных организаций, занимающихся организацией детского отдыха и оздоровления. Это позволит участникам не только обменяться опытом, но и привезти в регионы новые практики для работы с детьми», – прокомментировала руководитель Всероссийского конкурса «Лига вожатых» Ольга Пашук.

              В 2019 году участие в проекте «Лига вожатых» приняли 13 тыс. человек, а участие в конкурсе профессионального мастерства приняли около 3 тыс. человек из 83 регионов России. Победители предыдущего конкурса работают вожатыми в международном детском центре «Артек», Всероссийских детских центрах «Орленок», «Океан», «Смена», в детских оздоровительных лагерях, школах и организациях дополнительного образования.

              Поздравить финалистов и сказать им напутственные слова приехали также директор Всероссийского детского центра «Океан» Андрей Базилевский, начальник отдела воспитательной работы департамента организации смен центра образовательных программ Образовательного фонда «Талант и успех» Кристина Рагузова и  руководитель управления детских лагерей ФГБОУ МДЦ «Артек» Виктория Чубасова.

              Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лига вожатых» реализуется ФГБОУ «Росдетцентр» и РДШ в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование» и является одним из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

              Цель конкурса заключается в формировании и поддержки развития под эгидой РДШ сообщества специалистов, осуществляющих воспитательную деятельность с детьми, обеспечивающего информационную, координирующую и методическую поддержку его членов.

              Среди экспертов конкурса представители Всероссийских детских центров «Орленок», «Смена», «Океан», Международного детского центра «Артек», образовательного центра «Сириус», Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» (РСО), Московского педагогического государственного университета и Всероссийской школы вожатых.


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