Победителей Всероссийского конкурса «Лига вожатых» наградили в Москве

В воскресенье в Москве прошло награждение победителей Всероссийского конкурса вожатского мастерства «Лига вожатых» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Конкурс реализуется в рамках национального проекта «Образование».

В Москве собрались 300 финалистов конкурса из 54 регионов России. Участники соревновались в номинациях «вожатый-стажер», «вожатый» и «старший вожатый». Ребята прошли испытания как в командном, так и в индивидуальном формате. Главная задача участников – продемонстрировать свои компетенции в проектной деятельности, направленной на удовлетворение образовательных потребностей детей и их развития. На финале участникам помогали наставники – победители прошлого конкурса 2018 года. Наставники делились компетенциями, опытом с финалистами и помогали им настроиться на позитивный лад. По словам самих наставников, они также узнали много нового от финалистов, обрели новых друзей, сообщается в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе.

«Одно из главных преимуществ победы в конкурсе «Лига вожатых» – это возможность, попасть на стажировку в крупнейшие всероссийские детские центры – поработать в команде профессионалов по новейшим методикам, возможность перенять опыт от специалистов и опробовать свои идеи, предложенные в рамках конкурса. Не менее важным призом для ребят станет работа с наставником из числа победителей прошлого сезона конкурса – таким образом формируется сообщество единомышленников. А для тех, кто выберет педагогическую стезю как основную профессию у нас на платформе «Россия – страна возможностей» есть конкурс «Учитель будущего», участвуя в котором, ребята смогут идти дальше и развиваться профессионально», – отметил руководитель проектов платформы «Россия – страна возможностей» Лука Горубин.

Во время очного этапа финалисты посетили ряд мастер-классов, а также прошли различные конкурсные испытания. Победителями стали 100 человек. Они получили ценные призы, почетные грамоты, сертификаты, памятные подарки и возможность проходить стажировки в образовательных Центрах, а также участвовать в образовательных интенсивах, форумах и событиях Всероссийского проекта «Лига вожатых» и Российского движения школьников.

«Конкурс проходит второй раз и подтверждает значимость вожатского движения стран. Здесь собрались представители различных организаций, занимающихся организацией детского отдыха и оздоровления. Это позволит участникам не только обменяться опытом, но и привезти в регионы новые практики для работы с детьми», – прокомментировала руководитель Всероссийского конкурса «Лига вожатых» Ольга Пашук.

В 2019 году участие в проекте «Лига вожатых» приняли 13 тыс. человек, а участие в конкурсе профессионального мастерства приняли около 3 тыс. человек из 83 регионов России. Победители предыдущего конкурса работают вожатыми в международном детском центре «Артек», Всероссийских детских центрах «Орленок», «Океан», «Смена», в детских оздоровительных лагерях, школах и организациях дополнительного образования.

Поздравить финалистов и сказать им напутственные слова приехали также директор Всероссийского детского центра «Океан» Андрей Базилевский, начальник отдела воспитательной работы департамента организации смен центра образовательных программ Образовательного фонда «Талант и успех» Кристина Рагузова и руководитель управления детских лагерей ФГБОУ МДЦ «Артек» Виктория Чубасова.

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лига вожатых» реализуется ФГБОУ «Росдетцентр» и РДШ в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование» и является одним из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Цель конкурса заключается в формировании и поддержки развития под эгидой РДШ сообщества специалистов, осуществляющих воспитательную деятельность с детьми, обеспечивающего информационную, координирующую и методическую поддержку его членов.

Среди экспертов конкурса представители Всероссийских детских центров «Орленок», «Смена», «Океан», Международного детского центра «Артек», образовательного центра «Сириус», Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» (РСО), Московского педагогического государственного университета и Всероссийской школы вожатых.