Украинские силовики сообщили об обстрелах и погибшем военном в Донбассе

Штаб так называемой операции объединенных сил ВСУ в Донбассе сообщил о восьми обстрелах их позиций в Донбассе и одном погибшем.

«Вследствие этих коварных действий погиб один из военнослужащих объединенных сил, еще двое наших защитников получили ранения», – сообщили в штабе операции, передает РИА «Новости».

В субботу, 14 декабря Народная милиция ЛНР обвинила в подготовке постановочных сюжетов ВС Украины и украинских и иностранных журналистов, работающих в зоне военной операции в Донбассе.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в Киеве думают делать с Донбассом после разведения войск.