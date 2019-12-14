В ЛНР обвинили ВСУ и СМИ в подготовке постановочных сюжетов об обстрелах

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) обвинила в подготовке постановочных сюжетов ВС Украины и украинских и иностранных журналистов, работающих в зоне военной операции в Донбассе.

«Командование оккупационных сил продолжает активно привлекать западные СМИ для съемок провокационных постановочных видеосюжетов с целью обвинения Народной милиции ЛНР в несуществующих обстрелах», – заявил офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что с 10 декабря в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) работает группа журналистов западных и украинских СМИ, основные из них: «ICTV факты», «Радио свобода», «Донбасс реалии», «PVS news hour USA», «ORF Austria».

«Координацию работы осуществляют офицеры пресс-службы штаба ООС и 74 центра информационно-психологических операций Украины. Предположительно, съемки постановочных материалов закончатся к 25 декабря», – добавил Филипоненко.

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