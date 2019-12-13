Кононенко оценил принадлежность Зеленского к русскому миру

«Объяснение ответа Зеленского наличием общего культурного кода и принадлежностью украинского президента к русскому миру, это хорошая политологическая трактовка. Но она создает проблемы Зеленскому на Украине», – сказал газете ВЗГЛЯД блогер Максим Кононенко, комментируя ответ Зеленского на фразу Владимира Путина по итогам переговоров «нормандской четверки» «А у нас в квартире газ. А у вас?».

«Современное украинское националистическое меньшинство хотело бы оторваться от этого общего с Россией культурного кода и сформировать какой-то свой, которого не существует. Их проблема в том, что собственного культурного кода у них нет», – сказал газете ВЗГЛЯД публицист и блогер Максим Кононенко.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский придумал ответ на прозвучавшую в понедельник в ходе саммита «нормандской четверки» в Париже фразу российского лидера Владимира Путина о газе. Путин, оценивая перспективы заключения нового контракта на транзит и поставку газа, сказал: «А у нас в квартире газ, а у вас?... И у вас есть, и будет».

«А у нас газопровод. И в этом баланс», – ответил Зеленский. Как известно, оригинальная строчка стихотворения Сергея Михалкова звучит так: «А у нас в квартире газ! А у вас? – А у нас водопровод! Вот!».

То, что президент Украины говорит с президентом России цитатами из Михалкова, это очень радует, продолжил собеседник. «Радует, что президенты Украины и России перешучиваются в публичном разговоре. Это знак того, что Зеленский хочет выстраивать отношения», – отметил Кононенко. Теперь вопрос в том, удастся ли ему это сделать, потому что давление на него изнутри страны будет очень большим.

«С другой стороны, украинскому обществу надоела уже вся эта лабуда. Я думаю, оно устало и тоже хотело бы как-то восстанавливать отношения. Вопрос в том, как националистически настроенная часть общества себя поведет. И как на это среагирует Зеленский, потому что он все-таки человек довольно-таки политически одинокий», – резюмировал собеседник.

Перешучивание, которое упомянул Кононенко, прозвучало при обсуждении российского предложения поставлять газ на Украину напрямую, что позволит снизить цену для потребителей на 25%. Зеленский также выразил уверенность в продлении контракта на транзит газа из России в ЕС по территории Украины после 1 января 2020 года. Он подчеркнул, что Киев настаивает на подписании контракта на 10 лет.

Газета ВЗГЛЯД писала об итогах саммита «нормандской четверки» в Париже.

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