Зеленский ответил на реплику Путина «А у нас в квартире газ»

Президент Украины Владимир Зеленский придумал ответ на прозвучавшую в понедельник в ходе саммита «нормандской четверки» в Париже фразу российского лидера Владимира Путина о газе.

«А у нас газопровод. И в этом баланс», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «1+1».

В понедельник президент Путин, оценивая перспективы заключения нового контракта на транзит и поставку газа, сказал: «А у нас в квартире газ, а у вас?... И у вас есть, и будет».

Оригинальное стихотворение Сергея Михалкова звучит так: «А у нас в квартире газ! А у вас? – А у нас водопровод! Вот!»

Путин напомнил о российском предложении поставлять газ на Украину напрямую, что позволит снизить цену для потребителей на 25%.

Зеленский также выразил уверенность в продлении контракта на транзит газа из России в ЕС по территории Украины после 1 января 2020 года. Он напомнил, что Киев настаивает на подписании контракта на 10 лет.

«Я думаю, что мы сойдемся на нормальном [сроке контракта], переговоры будут продолжаться. Я почему-то уверен, что мы подпишем договор о транзите», – заявил Зеленский.

Он добавил, что этот контракт будет основываться исключительно на экономических интересах, а не политике.

Газета ВЗГЛЯД писала об итогах саммита «нормандской четверки» в Париже.

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