МИД отреагировал на испытание США запрещенной ДРСМД ракеты

Москва встревожена проведением в США испытаний ракеты, ранее запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков.

«Нас это тревожит. Естественно, мы будем это учитывать», – сказал Ермаков, передает РИА «Новости».

Он обратил внимание, что США имели право на испытание, так как ранее в одностороннем порядке вышли из соглашения. Однако то, что испытание было проведено спустя несколько месяцев после выхода из соглашения позволяет думать, что разработка этого типа вооружения велась давно, пояснил Ермаков.

Этой же точки зрения придерживается Пекин. Как отметил официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, заявления главы Пентагона Марка Эспера подтверждают, что США начали готовиться к испытаниям ракет, запрещенных договором РСМД, задолго до официального выхода из него.

«Со 2 августа этого года, когда США объявили о выходе договора РСМД, Пентагон уже провел два испытания ракет наземного базирования. Глава Пентагона Эспер с гордостью заявил, что США с февраля этого года начали готовиться к этим испытаниям. Прошу обратить внимание: США официально объявили о выходе из ДРСМД 2 августа, но глава Пентагона заявил, что они с февраля уже начали готовиться к тестам. Это еще раз подтверждает наши предыдущие оценки, что США заранее продумали выход из ДРСМД», – заявила Хуа Чуньин.

Дипломат также заявила, что «трюк США о нарушениях договора со стороны России и ракетной угрозе из Китая – не более чем неуклюжее представление для обмана других». Она подчеркнула, что истинная цель выхода США из договора – развязать себе руки, свободно развивать передовые ракетные технологии и стремиться к единоличному военному доминированию.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что успешные испытания баллистической ракеты, на создание прототипа которой ушло девять месяцев, подтверждает, что США нарушали положения ДРСМД, поскольку за этот срок создать ракету невозможно.

В пятницу глава Пентагона Марк Эспер объявил об успехе первых испытаний американской баллистической ракеты, которая прежде была запрещена договором России и США о ракетах средней и меньшей дальности.

ДРСМД утратил силу 2 августа в связи с выходом Соединенных Штатов из этого договора. В августе США успешно испытали крылатую ракету, ранее запрещенную договором РСМД. В Москве предупреждали, что на разработку таких ракет ответят зеркально.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД