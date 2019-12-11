Шойгу сообщил об обнаружении неопубликованных документах о зверствах фашистов

Специальная комиссия Минобороны нашла более 50 архивных документов о зверствах фашистов на оккупированных территориях во время Великой Отечественной войны. Ранее они не публиковались, сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу на заседании комитета «Победа».

«Мы изучаем архивные материалы о преступлениях против человечности в годы Великой Отечественной войны. Создана специальная комиссия. В настоящее время отобрано более 50 ранее неопубликованных документов, свидетельствующих о зверствах фашистской Германии на оккупированных территориях», – передает его слова ТАСС.

Шойгу отметил также, что в районе деревни Жестяная Горка вместе с поисковиками и Следственным комитетом были подняты останки 519 человек, которые были замучены и убиты фашистами.

Напомним, в начале мая 2019 года новгородские поисковики обнаружили в районе деревни Жестяная Горка Батецкого района Новгородской области захоронение времен Великой Отечественной войны, в котором находятся останки мирных граждан. СКР возбудил уголовное дело по статье о геноциде населения, в преступлениях, как выяснилось, участвовали 19 карателей – граждане Германии и Латвии. Жертв захоронили в траншеях и котлованах.

В сентябре на месте захоронения началась разведывательная экспедиция в рамках проекта «Без срока давности», поддержанного президентом Владимиром Путиным.

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