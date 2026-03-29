    Изгнание русских приводит Прибалтику к исламизации
    Иран уничтожил самолет ДРЛО E-3 Sentry ВВС США
    МИД предупредил об активизации «охоты» спецслужб США за россиянами
    Эксперт объяснил минирование Украиной канала Северский Донец – Донбасс
    Украинские дроны атаковали порт Усть-Луга в Ленобласти
    Иран обвинил США в подготовке вторжения
    Эксперт оценил перспективу массовой мобилизации женщин на Украине
    Израиль не пустил латинского патриарха Иерусалима в храм Гроба Господня
    Президент Польши выступил с гневной речью в адрес руководства ЕС
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Иран может стать для Америки хуже Вьетнама

    29 марта 1973 года США вывели свои войска из Вьетнама. После этого падение южной части разъединенной страны и победа коммунистического Севера были делом времени. Вьетнам стал самой психологически тяжелой войной для Штатов за весь ХХ век. Сможет ли Иран стать для них еще сложнее?

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян В Венесуэле не оказалось места для революционной романтики

    Трампу в Венесуэле нужно стабильное правление легитимно избранного президента, который изначально ориентируется на США – проще говоря, берет под козырек. Плюс доступ американских компаний к углеводородам, который, по сути, уже открыт.

    Андрей Медведев Андрей Медведев США перед Ираном оказались слабее, чем перед Вьетнамом

    Положение Ирана отличается от положения Северного Вьетнама, которому тогда помогал СССР, а Ирану сейчас не помогает даже его самый ближайший союзник – Китай. И тем не менее Вашингтон оказался в ситуации, в которой американские политики хотели бы оказаться меньше всего.

    29 марта 2026, 16:29 • Новости дня

    Дерипаска оценил последствия ближневосточного конфликта сильнее кризиса из-за COVID

    Tекст: Дарья Григоренко

    Последствия конфликта на Ближнем Востоке могут оказаться серьезнее, чем разрушительные эффекты пандемии коронавируса, заявил предприниматель Олег Дерипаска.

    На вопрос журналиста Павла Зарубина из программы «Вести» о том, сравнимы ли нынешние риски с кризисом, вызванным COVID-19, Дерипаска ответил: «Я думаю, что хуже», передает ТАСС.

    Бизнесмен подчеркнул, что последствия нынешнего конфликта не ограничатся ближайшими месяцами и их влияние может быть долгосрочным. «Нам нужно это использовать для того, чтобы раздвинуть те рамки, в которые нас загнали, да, и обеспечить приемлемые темпы экономического роста», – отметил Дерипаска.

    Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан назвал скорейшее прекращение боевых действий в Персидском заливе необходимым условием для предотвращения необратимого удара по мировой экономике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Фидан на встрече стран Персидского залива в Эр-Рияде заявил о последнем предупреждении Ирану на фоне продолжающейся эскалации.

    28 марта 2026, 16:43 • Новости дня
    Трамп грубо высказался о наследном принце Саудовской Аравии
    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп грубо высказался о наследном принце Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда из-за отношения к американской власти.

    Американский лидер публично осудил позицию наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда по отношению к Соединенным Штатам. По его словам, год назад Соединенные Штаты были «мертвой страной», а сейчас стали «самой крутой страной», передает ТАСС.

    Он процитировал принца: «Он не думал, что так будет, не думал, что станет целовать мой зад».

    Также президент США отметил, что Мухаммед бен Сальман Аль Сауд воспринимал его как «очередного американского президента-лузера», при котором положение страны только ухудшилось бы. Американский лидер добавил, что теперь наследный принц должен проявлять уважение к нему и быть учтивым в общении.

    Инвестиционный саммит Future Investment Initiative Priority Summit прошел в Майами с 25 по 27 марта.

    Ранее американский лидер организовал помпезный прием для наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана в Белом доме.

    Саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман на встрече в Белом доме пообещал увеличить инвестиции в США до 1 трлн долларов.



    28 марта 2026, 21:22 • Новости дня
    Иран снизил призывной возраст до 12 лет

    Tекст: Вера Басилая

    Минимальный возраст для военной службы в Иране понижен до 12 лет, школьников планируют привлекать к разведке, патрулированию и вспомогательным работам, сообщает Al Arabiya.

    Власти Ирана приняли решение о снижении минимального призывного возраста для службы в армии до двенадцати лет, пишет «Коммерсантъ». Об этом сообщил заместитель главы Корпуса стражей исламской революции Рахим Надали, который призвал подростков 12-13 лет добровольно вступать в ряды вооруженных сил.

    Согласно информации телеканала Al Arabiya, новые нормы позволяют привлекать детей к разведывательному и оперативному патрулированию, работе на контрольно-пропускных пунктах «Басидж», приготовлению пищи для армии, уходу за ранеными и другим видам службы. Программа набора школьников получила название «Для иранцев».

    Al Arabiya подчеркивает, что подобное решение противоречит международным обязательствам Ирана по запрету использования детей в военных действиях.

    В течение месяца США и Израиль ведут масштабную военную кампанию против Ирана под кодовыми названиями «Эпическая ярость» и «Рычащий лев».

    Иран после нападения США и Израиля находится в состоянии полномасштабной войны и наносит ответные удары по израильской территории и американским базам в регионе.

    Минирование Ираном Ормузского пролива и угроза блокировки танкерных поставок нефти создают риск затяжного мирового экономического кризиса.

    29 марта 2026, 16:12 • Видео
    Они смогли. Исторический день для НАТО

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о «переломном моменте»: наконец-то все страны альянса достигли уровня расходов на оборону в 2% от ВВП. Президент США Дональд Трамп несомненно объявит это своей победой, но заслуги тут принадлежат не ему. Это афера США в целом.

    28 марта 2026, 20:10 • Новости дня
    Десантный корабль USS Tripoli с морпехами США прибыл на Ближний Восток

    Tекст: Вера Басилая

    Американский десантный корабль USS Tripoli с 3 500 военными и авиацией на борту прибыл на Ближний Восток, сообщает Центральное командование США (СЕНТКОМ).

    О прибытии на Ближний Восток десантного корабля USS Tripoli с примерно 3 500 моряками и морскими пехотинцами сообщается в заявлении Центрального командования ВС США, передает ТАСС. Корабль класса America возглавляет десантную готовую группу Tripoli, входящую в состав 31-го экспедиционного подразделения морской пехоты.

    На борту USS Tripoli размещены транспортные и штурмовые самолеты, а также тактические и десантно-штурмовые средства. Судно предназначено для быстрой переброски личного состава и военной техники в зоны потенциальных конфликтов.

    Ранее было объявлено, что USS Tripoli направлен в регион для усиления американской военной группировки на Ближнем Востоке.

    Десантный корабль USS Tripoli с 2,2 тыс. морпехов двигался с базы на Окинаве через Сингапур в сторону ближневосточного театра боевых действий.

    СМИ сообщали о переброске США на Ближний Восток более двух тысяч морпехов и трех военных кораблей для усиления присутствия, включая группу USS Tripoli.

    Пентагон отказался подтверждать информацию об отправке десантного корабля USS Tripoli с морской пехотой в регион.

    29 марта 2026, 05:34 • Новости дня
    WP: Пентагон готовится к длительной наземной операции в Иране
    Tекст: Катерина Туманова

    Если американский президент Дональд Трамп одобрит планы Пентагона, это ознаменует новый этап войны на Ближнем Востоке, который может оказаться значительно более опасным для американских войск, чем первые четыре недели.

    «По словам официальных лиц США, Пентагон готовится к многонедельным наземным операциям в Иране, поскольку тысячи американских солдат и морских пехотинцев прибывают на Ближний Восток, что может стать новой опасной фазой войны, если президент Дональд Трамп решит пойти на эскалацию», – пишет Washington Post (WP).

    В комментариях к этой информации читатели газеты выразили резкую критику и обеспокоенность действиями Трампа в отношении военного конфликта с Ираном.

    Многие комментаторы обвиняют его в том, что он рискует жизнями американцев по личным или политическим причинам, таким как отвлечение внимания от файлов Эпштейна.

    Напомним, ранее стало известно, что Пентагон планирует направить около 3 тыс. солдат из 82-й воздушно-десантной дивизии на Ближний Восток для поддержки операций против Ирана. Ранее Пентагон уже приказал перебросить в регион около 2 тыс. военнослужащих той же дивизии для расширения военных возможностей США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американист Дудаков считает, что Трамп дал Ирану передышку в 10 дней для подготовки наземной операции. Axios узнал, что Пентагон готовит четыре возможных варианта эскалации конфликта с Ираном. WSJ сообщила о готовности 17 тыс. американских военных высадиться в Иране.

    29 марта 2026, 06:15 • Новости дня
    Axios узнало о возможном отказе Израиля Зеленскому в визите

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе ближневосточного турне глава киевского режима Владимир Зеленский посещает страны, с которыми были договоренности о визите, и только с одной его могло не быть вовсе, написал в соцсети журналист Axios Барак Равид.

    «Президент Украины Зеленский последние два дня посещает все страны Персидского залива, чтобы укрепить сотрудничество в сфере безопасности против Ирана. Единственная страна, которая его не пригласила, – это Израиль», – написал он в соцсети Х.

    Равид сообщает, что Нетаньяху две недели назад просил о телефонном разговоре с Зеленским, но не позвонил и исчез.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев обсуждает с США и странами Персидского залива создание системы акустического обнаружения беспилотников на Ближнем Востоке, аналогичной применяемой ВСУ на Украине.

    Саудовская Аравия и Украина заключили оборонный договор. Зеленский заявил о переговорах Украины с Ближним Востоком по поставкам дизеля.


    29 марта 2026, 14:30 • Новости дня
    Зеленский обвинил производителей дронов в тайных сделках за рубежом
    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские компании, занимающиеся производством дронов, тайно продавали беспилотники за рубеж, несмотря на многомиллионные государственные контракты и ограничения на экспорт с Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские производители беспилотников продавали дроны третьим странам, минуя государство, передает Lenta.Ru со ссылкой на «Интерфакс-Украина». Зеленский отметил, что ему известно о примерно 10 заводах, построенных за пределами страны, чтобы, как выразился политик, «не дай бог, ничего не потерять». Зеленский добавил: «Я считаю, что они потеряют».

    Глава государства сообщил, что украинские компании не только выводили производство дронов за границу, но и тайно продавали их другим странам. Один из производителей, по его словам, реализовал тысячу дронов-перехватчиков на сумму 3,5 млн долларов, несмотря на имеющийся контракт с властями Украины на 300 млн долларов.

    Зеленский также подверг критике обращения оружейных компаний с просьбами снять ограничения на экспорт продукции с Украины. Он подчеркнул, что такие действия производителей идут вразрез с интересами государства и подрывают доверие к ним со стороны властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, запасы ракет-перехватчиков у американских военных истощаются из-за активного применения на Ближнем Востоке. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможных сложностях с получением ракет из-за нужд США в операции против Ирана.

    28 марта 2026, 18:53 • Новости дня
    Ракетные обломки разрушили крупный алюминиевый завод в Абу-Даби

    Tекст: Мария Иванова

    Алюминиевый завод в Абу-Даби получил серьезные повреждения после падения обломков ракеты, пострадали шесть сотрудников предприятия.

    Компания Emirates Global Aluminum заявила о серьезном ущербе, нанесенном ее заводу в районе Ат-Тауил, Абу-Даби, сообщает РИА Новости.

    «Emirates Global Aluminum сегодня объявила о значительном ущербе, нанесенном ее заводу в Ат-Тауиле... Оценка ущерба продолжается», – отметили представители компании.

    В субботу утром власти эмирата сообщили о шести пострадавших в результате падения обломков перехваченной ракеты на территорию специальной экономической зоны KEZAD. На промышленной площадке возникли три пожара, которые удалось быстро локализовать.

    В пресс-релизе EGA уточняется, что ранения шести сотрудников не представляют угрозы для жизни.

    Компания напомнила, что в 2025 году завод в Ат-Тауиле произвел 1,6 млн тонн литого металла. К началу конфликта на Ближнем Востоке EGA располагала существенными запасами алюминия как на судах, так и на складах в зарубежных регионах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в промышленной зоне Абу-Даби после перехвата баллистической ракеты загорелись три объекта, а при падении обломков были ранены шесть человек.

    Ранее в Абу-Даби при падении обломков пострадали два человека.

    28 марта 2026, 17:45 • Новости дня
    Авианосец Gerald R. Ford бросил якорь у берегов Хорватии

    Американский авианосец Gerald R. Ford после ремонта на Крите пришел на якорную стоянку в хорватском Сплите, задействованный ранее в ударах по Ирану.

    Боевой корабль Gerald R. Ford прибыл в порт Сплита после перехода по Адриатическому морю, передает РИА «Новости».

    В заявлении Шестого флота ВМС США говорится: «Крупнейший в мире авианосец ВМС США Gerald R. Ford 29 марта встал на якорь в порту Сплита, Хорватия, после перехода по Адриатическому морю из бухты Суда на Крите, Греция, где с 23 по 26 марта корабль находился в рабочем заходе в порт для пополнения запасов, дозаправки и проведения ремонта».

    Авианосец задействован в военной операции США на Ближнем Востоке и в последние недели привлек внимание чередой происшествий на борту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на авианосце Gerald Ford ВМС США начались проблемы с канализацией.

    Экипажу авианосца USS Gerald Ford потребовалось более 30 часов на полную ликвидацию недавнего пожара в прачечной судна

    Ранее этот авианосец продолжал службу без обязательного технического обслуживания, несмотря на неустраненные сбои в системах и недавний пожар.

    28 марта 2026, 17:42 • Новости дня
    Саудовская Аравия до максимума нарастила прокачку нефти в обход Ормуза

    Нефтепровод «Восток–Запад» выведен на рекордную мощность, позволяя Саудовской Аравии экспортировать 7 млн баррелей нефти в сутки, минуя Ормузский пролив, сообщают западные информагентства.

    Саудовская Аравия вывела на максимальную мощность нефтепровод «Восток–Запад», который теперь транспортирует 7 млн баррелей нефти в сутки, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Этот стратегический трубопровод соединяет восточную и западную части страны, позволяя доставлять нефть к Красному морю и миновать Ормузский пролив, закрытый Ираном.

    По информации агентства, примерно 2 млн баррелей ежедневно поступают на внутренние нефтеперерабатывающие заводы, остальные 5 млн баррелей отправляются на экспорт через порт Янбу. Таким образом, поставки через Янбу достигли рекордных значений, обеспечив Саудовской Аравии устойчивость экспорта даже в условиях блокады Ормузского пролива.

    В рамках антикризисных мер саудовские власти переориентировали танкерные перевозки именно на этот порт, который теперь стал ключевым центром вывоза нефти из страны. Это позволяет Саудовской Аравии обеспечивать стабильные поставки сырья на внешний рынок, несмотря на осложнения в Персидском заливе.

    Ранее в субботу танкер с нефтью из Саудовской Аравии впервые с начала атак на Иран достиг порта в японской префектуре Эхимэ.

    До этого завод Samref в Янбу, который является единственным экспортным портом нефти в Саудовской Аравии, подвергался воздушной атаке, но серьезных разрушений не было. А вот на другом нефтеперерабатывающем заводе Aramco в порту Рас-Таннура временно останавливали производство после удара беспилотника.


    28 марта 2026, 16:52 • Новости дня
    КСИР заявил о поражении американского беспилотника MQ-9 и F-16

    Tекст: Вера Басилая

    Иранские военные заявили о поражении американского беспилотника MQ-9 и истребителя F-16, сообщили в КСИР.

    Корпус стражей исламской революции заявил о поражении американского беспилотника MQ-9 и истребителя F-16. Пресс-служба КСИР распространила заявление, в котором говорится, что оба летательных аппарата были атакованы в иранском воздушном пространстве, передает ТАСС.

    По информации агентства Fars, КСИР сообщил, что зенитным огнем сбил БПЛА MQ-9 в небе над Ширазом, а истребитель F-16 был сбит на юге провинции Фарс и поврежден перед посадкой в аэропорту Саудовской Аравии.

    Ранее американский истребитель F-16 получил повреждения в небе над Ираном и совершил посадку на территории Саудовской Аравии.

    На этой неделе Иран заявил об уничтожении американского F-18.

    А до этого заявил, что сбил истребитель F-35 ВВС США.

    28 марта 2026, 21:10 • Новости дня
    Иранский удар повредил самолет E-3 Sentry на базе

    На авиабазе принца Султана в Саудовской Аравии самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry получил повреждения при иранском ракетном ударе, пишет Air and Space Forces Magazine.

    Инцидент произошел на авиабазе принца Султана в Саудовской Аравии, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Air and Space Forces Magazine.

    По данным журнала, повреждения получил американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry.

    В публикации отмечается: «В результате иранского удара по авиабазе принца Султана в Саудовской Аравии 27 марта несколько американских военнослужащих получили ранения, а некоторые самолеты были повреждены... Согласно предварительной информации, среди поврежденных самолетов числятся несколько самолетов-заправщиков и самолет E-3 Sentry AWACS».

    Ранее сообщалось, что в результате удара Ирана по авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии десять американских военнослужащих получили ранения.

    Ранее по этой авиабазе с размещенными там американскими военными прошел авианалет беспилотников, при котором на объекте раздались взрывы.

    28 марта 2026, 17:30 • Новости дня
    Антивоенное шествие No Kings собрало тысячи людей в центре Рима

    В Риме прошёл марш No Kings против политики США, Израиля и НАТО

    Tекст: Мария Иванова

    В центре Рима несколько тысяч человек вышли на марш движения No Kings против политики США, Израиля и НАТО.

    Несколько тысяч человек приняли участие в шествии антивоенного и антиимпериалистического движения No Kings, которое в субботу днем прошло по центру итальянской столицы, передает корреспондент РИА «Новости».

    Колонна начала движение от центрального вокзала «Термини» и растянулась по улицам Рима.

    К протесту присоединились антивоенные активисты, противники премьера Италии Джорджи Мелони, сторонники Палестины, участники профсоюзов и левых движений. Их объединяет недовольство действиями властей США, Израиля и НАТО, а также политикой наращивания военных расходов и милитаризации конфликтов.

    Многотысячную толпу разделили на колонны баннеры различных групп. В середине шествия горизонтально растянули огромный флаг Палестины, с нескольких грузовиков выступали активисты, подогревающие настроение демонстрантов. На растяжках разместили призывы к разоружению, соблюдению трудовых прав, а также лозунги против расизма и репрессий.

    Близлежащие улицы оцепили усиленные патрули полиции, над районом барражировал вертолет. Ранее власти предупреждали об опасности проникновения в ряды демонстрантов радикалов-анархистов.

    Внепартийное движение No Kings возникло в США как протест против администрации президента Дональда Трампа. В субботу в самих США запланированы ряд крупных акций No Kings, манифестации ожидаются и в других городах Европы.

    28 февраля, США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. В ответ Иран атакует израильскую территорию, а также военные объекты США в регионе Ближнего Востока.

    В субботу в центре Лондона многотысячная колонна левых прошла к правительственному кварталу, выступив против войны, расизма и политики набирающих силу правых партий.

    28 марта 2026, 18:30 • Новости дня
    В Гааге прошла многотысячная акция против войны США и Израиля с Ираном

    В центре Гааги на поле Маливелд прошла трёхчасовая акция с участием более 500 человек, осудившая военную операцию США и Израиля против Ирана.

    Масштабная демонстрация против военной операции США и Израиля в отношении Ирана прошла на поле Маливелд в центре Гааги, передает ТАСС.

    Акцию организовало инициативное объединение «Новое мирное движение». Митинг начался около 13.00 по местному времени, перед собравшимися выступили представители организаторов.

    Открытием стал концерт традиционной иранской музыки. Со сцены представитель «Нового мирного движения» Якоб де Йонге заявил: «США и Израиль вновь нарушили международное право – на этот раз начав свою масштабную агрессивную войну против Ирана». Он подчеркнул, что власти Нидерландов, по его мнению, должны ясно высказаться против этой войны.

    По оценке полиции, в акции участвовали более 500 человек. Протестующие держали флаги Исламской Республики Иран, портреты погибшего верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, а также плакаты с лозунгами «Остановите войну!» и «Мы требуем немедленного мира!». Среди участников были люди с палестинскими флагами, выступавшие напоминали о жертвах среди мирных жителей в Иране, секторе Газа и Ливане.

    В организацию демонстрации вошли 26 пацифистских и правозащитных движений, они продвигают петицию с призывом к властям Нидерландов осудить действия США и Израиля, отказаться от поддержки и добиваться соблюдения международного права. После митинга колонна прошла маршем по центральным улицам города.

    С другого края Маливелда к протестующим попыталась приблизиться небольшая группа сторонников действий США и Израиля с флагами еврейского государства. Полиция выстроила кордон между двумя группами и увела к автобусам нескольких наиболее агрессивных демонстрантов. Акция длилась около трёх часов и обошлась без серьёзных происшествий, за порядком следили тяжело вооружённые полицейские, в том числе конные подразделения и вертолётный патруль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против Ирана, атаковав крупнейшие города, включая Тегеран.

    В Лондоне у посольства США прошел многотысячный митинг против войны с Ираном.

    В субботу в центре Рима несколько тысяч человек вышли на марш движения No Kings против политики США, Израиля и НАТО.

    28 марта 2026, 18:16 • Новости дня
    После авиаудара по центру Тегерана погибли пять человек

    В результате удара по центральной части Тегерана погибли не менее пяти человек, 25 человек остались под завалами, сообщило агентство Mehr.

    Не менее пяти человек погибли и 25 человек оказались под завалами в результате авиаудара по центральной части Тегерана, передает ТАСС со ссылкой на иранское агентство Mehr. «По меньшей мере пять человек погибли и двадцать пять оказались под завалами», – говорится в сообщении со ссылкой на экстренные службы.

    По данным агентства, спасатели уже извлекли25 человек из-под обломков, однако поисково-спасательные работы продолжаются.

    Ранее стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B нанесли новый ночной удар по территории Ирана.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан предупредил о жестком ответе в случае новых ударов со стороны США и Израиля по инфраструктуре и экономическим центрам страны.

    29 марта 2026, 12:18 • Новости дня
    КСИР уничтожил американский самолет ДРЛО E-3 на базе в Саудовской Аравии

    Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) ударом по американской авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии уничтожили самолет E-3 США с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления, а также нанесли серьезный урон стоявшим рядом самолетам, сообщает пресс-служба КСИР.

    Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) уничтожили американский самолет E-3 с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления на авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии, передает РИА «Новости». Об этом говорится в заявлении пресс-службы КСИР, опубликованном иранской гостелерадиокомпанией.

    В заявлении подчеркивается: «В ходе совместных оперативных действий ракетами и БПЛА ВКС КСИР… на авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии был полностью уничтожен как минимум один самолет E-3… с возможностью обнаружения и управления самолетами и авиабазами, также всем соседним самолетам был нанесен серьезный урон».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry получил повреждения при иранском ракетном ударе.

    В результате удара Ирана по этой авиабазе десять американских военнослужащих получили ранения.

    В ходе ночной ракетной и беспилотной атаки КСИР по базе Принц Султан американский самолет-заправщик был уничтожен.

    Ближневосточный конфликт принес проблемы с авиасообщением и заставил скорректировать зарубежный отдых россиян. Однако внутренний туризм от геополитики практически ничего не выигрывает. Более того, эксперты отрасли отмечают охлаждение спроса как на майские праздники, так и на летний отдых в России. Почему так происходит? Подробности

    Украинские дроны делают Прибалтику мишенью

    Беспилотники ВСУ совершили налет на объекты в Ленинградской области. Под атаку попали балтийские порты и Кронштадт. Вслед за этим в Прибалтике зафиксировали падение дронов ВСУ на их территории. Означает ли это, что страны Балтии предоставили свое воздушное пространство для ударов по России, и какими могут быть ответные шаги Москвы? Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Изгнание русских приводит Прибалтику к исламизации

    «Мне стыдно за свою страну... перед людьми, которые здесь всю жизнь пахали, а теперь их просто топчут». Такими словами латвийские политики комментируют действия собственных властей, направленные на изгнание коренных русских жителей этой страны. Однако в итоге самые радикальные местные националисты бьют тревогу: вместо русских в Латвию приезжают совсем не те, кого они хотели бы видеть. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

      Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о «переломном моменте»: наконец-то все страны альянса достигли уровня расходов на оборону в 2% от ВВП. Президент США Дональд Трамп несомненно объявит это своей победой, но заслуги тут принадлежат не ему. Это афера США в целом.

    • Назван ущерб США от войны с Ираном

      В США назван приблизительный ущерб от иранских атак, но главные потери Вашингтон с Пентагоном несут не в деньгах и не в военной технике. Самый чувствительный ущерб – политический, что делает дальнейшее поведение Дональда Трампа крайне опасным.

    • Зеленский нашел неожиданного партнера

      Владимир Зеленский неожиданно прилетел в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем Мухаммедом. Но еще до встречи был подписан договор о сотрудничестве в области обороны.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Схождение Благодатного огня в 2026 году: дата, когда и где проходит

      Каждый год накануне православной Пасхи внимание миллионов верующих приковано к храму Воскресения Христова в Иерусалиме. Там происходит церемония схождения Благодатного огня – событие, которое в православной традиции символизирует Воскресение Спасителя. В 2026 году Пасха приходится на 12 апреля, поэтому церемония состоится накануне, 11 апреля, в Великую субботу.

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Что сеять на рассаду и сажать в апреле 2026: полный список овощей и цветов, сроки посева и лучшие дни

      Апрель – время, когда огородники по-настоящему включаются в сезон. В марте мы только начинали: сеяли перцы, баклажаны и ранние томаты. А теперь, когда земля прогревается, а дни становятся длиннее, наступает пора активных работ. В 2026 году сезон обещает быть теплым, и часть культур уже можно смело высаживать прямо в открытый грунт. А что-то еще успеется посеять на рассаду. Разбираемся, какие овощи, зелень и цветы займут место на грядках в апреле.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

