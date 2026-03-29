Дерипаска оценил последствия ближневосточного конфликта сильнее кризиса из-за COVID

29 марта 1973 года США вывели свои войска из Вьетнама. После этого падение южной части разъединенной страны и победа коммунистического Севера были делом времени. Вьетнам стал самой психологически тяжелой войной для Штатов за весь ХХ век. Сможет ли Иран стать для них еще сложнее?
Дерипаска: Последствия конфликта на Ближнем Востоке будут хуже времен COVID-19
Последствия конфликта на Ближнем Востоке могут оказаться серьезнее, чем разрушительные эффекты пандемии коронавируса, заявил предприниматель Олег Дерипаска.
На вопрос журналиста Павла Зарубина из программы «Вести» о том, сравнимы ли нынешние риски с кризисом, вызванным COVID-19, Дерипаска ответил: «Я думаю, что хуже», передает ТАСС.
Бизнесмен подчеркнул, что последствия нынешнего конфликта не ограничатся ближайшими месяцами и их влияние может быть долгосрочным. «Нам нужно это использовать для того, чтобы раздвинуть те рамки, в которые нас загнали, да, и обеспечить приемлемые темпы экономического роста», – отметил Дерипаска.
Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан назвал скорейшее прекращение боевых действий в Персидском заливе необходимым условием для предотвращения необратимого удара по мировой экономике.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Фидан на встрече стран Персидского залива в Эр-Рияде заявил о последнем предупреждении Ирану на фоне продолжающейся эскалации.