Дерипаска оценил последствия ближневосточного конфликта сильнее кризиса из-за COVID

Дерипаска: Последствия конфликта на Ближнем Востоке будут хуже времен COVID-19

Tекст: Дарья Григоренко

На вопрос журналиста Павла Зарубина из программы «Вести» о том, сравнимы ли нынешние риски с кризисом, вызванным COVID-19, Дерипаска ответил: «Я думаю, что хуже», передает ТАСС.

Бизнесмен подчеркнул, что последствия нынешнего конфликта не ограничатся ближайшими месяцами и их влияние может быть долгосрочным. «Нам нужно это использовать для того, чтобы раздвинуть те рамки, в которые нас загнали, да, и обеспечить приемлемые темпы экономического роста», – отметил Дерипаска.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан назвал скорейшее прекращение боевых действий в Персидском заливе необходимым условием для предотвращения необратимого удара по мировой экономике.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Фидан на встрече стран Персидского залива в Эр-Рияде заявил о последнем предупреждении Ирану на фоне продолжающейся эскалации.