Российские войска начали апробацию сеткометов против дронов

Tекст: Катерина Туманова

Российские военнослужащие проводят апробацию новых выстрелов для штатных подствольных гранатометов, разработанных компанией «Орда-Пилот» специально для борьбы с дронами, сообщает ТАСС.

Вместо осколочной гранаты в гранатомет заряжается сетка, которая раскрывается на определенном расстоянии и предназначена для захвата и запутывания винтов дронов.

Устройство полностью совместимо с гранатометами ГП-25, ГП-30 и ГП-34, заряжается с дульной части и выстреливается стандартным механизмом. Сеткомет выполнен в габаритах стандартных выстрелов ВОГ-25/ВОГ-25П, что позволяет быстро менять его на боеприпас либо заменять новым сеткометом.

«Данная модель позволяет быстро заменить отстрелянный сеткомет на новый или снарядить ГП штатным боеприпасом», – рассказали в компании.

Изделие разработано по запросу военных из-за необходимости борьбы с малыми FPV-дронами, которые сложно сбивать штатными средствами ПВО или стрелковым оружием.

В «Орда-Пилот» подчеркнули, что сеткомет для ГП поставляется с тремя выстрелами в комплекте. Размер сети составляет четыре на четыре метра, рабочая дистанция для применения – от 30 до 40 метров, максимальная дальность – 55 метров.

