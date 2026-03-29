Умер народный артист Азербайджана Балаев
Народный артист Азербайджана Расим Балаев скончался на 78-м году жизни в Турции, где проходил лечение, сообщили СМИ.
Как пишет Trend со ссылкой на близких актера, Балаев был одной из ключевых фигур в национальном кинематографе, начав свою карьеру на киностудии «Азербайджанфильм» после окончания актерского факультета Азербайджанского государственного института искусств, передает ТАСС.
За свою жизнь артист снялся в десятках художественных фильмов, включая такие известные картины, как «Насими», «Свет погасших костров» и «Бабек». Роль в фильме «Насими» принесла ему Государственную премию Азербайджанской ССР и всенародное признание.
Балаев был удостоен почетных званий заслуженного и народного артиста Азербайджана. Кроме того, он награжден орденами «Независимость», «Честь» и «Слава» за значительный вклад в развитие культуры и искусства страны.