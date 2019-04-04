Путин анонсировал госпрограмму по увековечению памяти павших защитников Отечества

Президент Владимир Путин, выступая перед участниками всероссийской акции «Вахта памяти – 2019», объявил о начале подготовки государственной программы по увековечению памяти павших защитников Отечества.

«В ближайшее время начнется разработка государственной программы по увековечению памяти павших при защите Отечества», – сказал он.

Целью программы президент назвал урегулирование правовых аспектов поискового движения, включая содействие со стороны органов власти всех уровней. Путин подчеркнул, что все вопросы, связанные с достойным увековечением памяти павших героев Великой Отечественной войны и жертв нацизма, должны быть решены, передает ТАСС.

Глава государства также призвал организации поисковиков принять участие в определении приоритетов при формировании новой программы патриотического воспитания в стране. «Действующая программа заканчивается в 2020 году, и уверен, делегаты съезда помогут определить приоритеты следующего издания этой программы, следующей программы», – сказал президент.

По словам Путина, участие поисковиков в разработке и реализации этого документа имеет «серьезную, особую значимость». «Именно вы открываете ранее неизвестные события и факты нашей ратной истории, возвращаете стране имена, судьбы ее героев, те великие примеры подлинного патриотизма, на которых и должна расти и воспитываться новая генерация наших граждан, новое поколение», – добавил Путин.

Президент отметил, что «неразрывность, преемственность истории – это основа для движения вперед, ценности, которые консолидируют и объединяют наше общество». «Мы должны сделать все, чтобы сегодняшние дети, подростки, молодые люди и вообще все наши граждане гордились тем, что они наследники, внуки, правнуки победителей, знали героев своей страны – и что чрезвычайно важно – своей семьи. Чтобы все понимали, что это часть нашей собственной жизни», – подчеркнул президент России.

Особо глава государства поблагодарил за участие в акции ветеранов Великой Отечественной войны, отметив, что они являются самыми почетными и важными участниками всех встреч российских поисковиков. «Ваша священная преданность Родине, ваша нравственная сила вдохновляет участников поискового движения, да и всех нас твердо стоять на страже правды о Великой Отечественной войне, о бессмертном подвиге нашего народа, напоминает нам о необходимости защиты наших национальных интересов, интересов российского народа», – добавил Путин.

Он также пообещал, что власти продолжат грантовую поддержку поискового движения. «Результаты работы участников поискового движения и само ваше отношение к делу, безусловно, достойны всяческой всемерной поддержки. Организационная и грантовая помощь поисковикам обязательно будет продолжена. Так же, как создание необходимых условий для вашей системной, слаженной работы», – отметил он.