Феномен отношения Запада к Сербии представляет собой иррациональную ненависть, а все происходящее на Балканах – это хороший, хотя и трагический, пример для России, что произошло бы с нами в случае вынужденной капитуляции.3 комментария
Костомаров рассказал, как чувствует себя без протезов
Лишившийся ступней и кистей фигурист Костомаров заявил, что чувствует себя тараканом без протезов
Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, как над ним подшучивают друзья после ампутации. Он заявил, что чувствует себя без протезов тараканом на спине.
Костомаров в эфире «Шоу Воли» рассказал, как его «подкалывают» друзья после ампутации. По его словам, Максим Ставиский шутит, что у него теперь парковка бесплатная, ноги не потеют, не нужны носки. «Я говорю: «На руки же нужны носки», – рассказал Костомаров, передает РИА «Новости».
Фигурист также признался, что ему тяжелее всего дается время, которое он проводит без протезов, потому что чувствует себя «как таракан на спине, который не может повернуться».
Напомним, фигуристу Роману Костомарову ампутировали конечности из-за болезни, однако после операции он вернулся на лед.