Россия и НАТО обсудили предотвращение конфликтов

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Тод Уолтерс и начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов обсудили «всеобъемлющую деконфликтацию», затрагивающую в том числе киберпространство.

Как сообщил Уолтерс, на переговорах с Герасимовым обсуждается прежде всего предотвращение инцидентов и конфликтов между армиями двух сторон. На просьбу уточнить, имеет ли он в виду, к примеру, Сирию или говорит о мире в целом, Уолтерс ответил: «Всеобъемлющая деконфликтация: воздух, море, космос, киберпространство. На периферии Европейского континента, а также в глобальных масштабах».

По словам главкома, он рассчитывает на новую личную встречу с российским коллегой в начале 2020 года, передает ТАСС.

«У меня была возможность встретиться с генералом Герасимовым лицом к лицу осенью (на самом деле встреча состоялась летом – прим. ВЗГЛЯД). И мы оба ожидаем, что у нас будет возможность вновь встретиться лицом к лицу в начале 2020 календарного года», – заявил Уолтерс.



«Наши переговоры идут в военной плоскости. Их цель – усовершенствовать наш диалог, касающийся недопущения конфликтов. Задача заключается в том, чтобы гарантировать, что мы ведем [те или иные] операции, занимаемся той или иной деятельностью <...> там, где наши военнослужащие находятся недалеко друг от друга, таким образом, что у нас есть надлежащее предотвращение конфликтов, отсутствует какая бы то ни было непрофессиональная активность», – сообщил американский генерал.

При этом он дал высокую оценку первой личной встрече с Герасимовым.

3 июня Герасимов провел телефонные переговоры с Уолтерсом, обсуждались отношения Москвы и альянса и ситуация в Европе.

10 июля Герасимов провел еще одни переговоры с Уолтерсом о мерах предотвращения инцидентов на линии соприкосновения Россия – НАТО.

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