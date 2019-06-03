Начальник Генштаба России поговорил с новым командующим НАТО в Европе

Глава Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с новым главнокомандующим ОВС НАТО Тодом Уолтерсом, обсуждались отношения Москвы и альянса и ситуация в Европе, сообщает Минобороны.

«Военачальники обменялись оценками военно-политической ситуации в Европе, текущего состояния российско-натовских отношений, а также транспарентность военной деятельности», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.

Герасимов и Уолтерс договорились продолжать контакты.

Напомним, Уолтерс стал главкомом сил НАТО в Европе в начале мая, он сменил на этом посту Кертиса Скапарротти.