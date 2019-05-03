В НАТО сменился главнокомандующий вооруженными силами в Европе

Главкома сил НАТО в Европе Кертиса Скапарротти сменил генерал ВВС США Тод Уолтерс, церемония прошла в штабе главкома Объединенными ВС НАТО в бельгийском городе Монс.

В церемонии принял участие генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает РИА «Новости».

В прошлом году сообщалось, что глава Белого дома Дональд Трамп намерен предложить кандидатуру генерала Тода Уолтерса на пост Главнокомандующего ОВС НАТО в Европе.