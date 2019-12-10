Песков опроверг слова Авакова о «нервах» Суркова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слова главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у участников российской делегации на саммите «нормандской четверки» якобы «сдали нервы».

«Нет. Не было», – сказал Песков в ответ на вопрос о том, были ли такой инцидент в действительности, передает РИА «Новости».

Ранее Аваков сообщил, что якобы у помощника российского президента Владислава Суркова сдали нервы.

«У господина Суркова сдали нервы, он там бумаги бросил на стол и кричал: «Мы так не договаривались». Они предложили разводить войска и дальше», – заявлял Аваков.

Также Аваков рассказывал, что якобы президент Украины Владимир Зеленский якобы сорвался на главу МИД России Сергея Лаврова.

Напомним, в Париже в понедельник прошли переговоры «нормандской четверки», а также двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Сообщалось, что по итогам переговоров лидеры «нормандской четверки» выступили за внесение изменений в законы Украины на основе «формулы Штайнмайера».

Зеленский заявил, что переговоры с Путиным закончились «ничьей», на что глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сказал, что президент Украины Владимир Зеленский пока не понял, в какую игру он играет.

«Если он считает, что это способ убедить украинцев в том, что он равен Путину – это глупо. Президент России сильный переговорщик, и добиться с ним ничьей нахрапом невозможно», – отметил эксперт.

Газета ВЗГЛЯД писала об итогах переговоров в Париже.