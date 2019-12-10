Аваков рассказал, как Зеленский сорвался на Лаврова

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в разговоре с журналистом Дмитрием Гордоном рассказал, как украинский президент Владимир Зеленский на переговорах сорвался на главу МИД России Сергея Лаврова.

Аваков заявил, что помощники Путина якобы «были недовольны» ходом переговоров и «позволяли себе немного лишнего», сообщает «Сегодня.ua».

«Полный эксклюзив: Владимир Александрович, ведя разговор, значительная часть которого была на русском языке, в конце концов, сорвался и говорит: «Господин Лавров, прекратите кивать головой. Не надо кивать головой, да, я знаю вашу фамилию. Я в отличие от вас обошел все эти места вдоль границы своими ногами. Не надо тут кивать головой, что вы тут все знаете», – заявил Аваков.

В Париже в понедельник состоялись переговоры «нормандской четверки» и двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Лидеры «нормандской четверки» по итогам переговоров выступили за внесение изменений в законы Украины на основе «формулы Штайнмайера».

Позже Зеленский заявил о «ничьей» по итогам переговоров с Путиным.

Газета ВЗГЛЯД писала об итогах переговоров в Париже.