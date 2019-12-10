Путин потребовал не искать замену импортным лекарствам любой ценой

Президент России Владимир Путин заявил, что о полном запрете импортных лекарств любой ценой не может идти речи.

«Не думайте, что кто-то ориентируется на то, чтобы закрыть импорт только для того, чтобы дать кому-то здесь наживаться на этом, нет», – передает его слова ТАСС.

По его словам, проблема импортозамещения в фармацевтике сложнее, чем кажется.

«Есть и те, кто лоббирует иностранные препараты и небескорыстно, с первого раза подчас трудно разобраться», – заметил Путин.

Он также заметил, что в России увеличилось производство лекарств, которые отвечают современным требованиям.

«Но это совсем не значит, что мы отказываемся от тех лекарственных препаратов, которые сами не производим», – подчеркнул президент.

Между тем, в «Единой России» ранее заявили о риске кризиса на лекарственном рынке уже в феврале 2020 года в случае отсутствия мер по обеспечению граждан жизненно необходимыми препаратами. До этого скандал возник с импортным «Фризиумом» – двух матерей тяжелобольных детей задержали за заказ этого препарата.

В Кремле призывали найти золотую середину в вопросе ввоза лекарств.

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