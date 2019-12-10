Ректор МГУ сказал, какие профессии исчезнут к 2030 году

Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий заявил, что к 2030 году исчезнут профессии почтальона, водителя и продавца.

«К 2030 году уже уверенно прогнозируется, что исчезнут очень массовые профессии: водитель, продавец, оператор call-центра, почтальон. Исчезнут некоторые интеллектуальные профессии, которые требуют высшего образования: бухгалтер, юрисконсульт, референт-переводчик», – сказал Садовничий, передает ТАСС.

По его мнению, появятся новые профессии и новые специалисты в сфере искусственного интеллекта и 3D-технологий.

«Появятся новые профессии на стыке, это очень важно, междисциплинарность будет востребована», – пояснил ректор.

В январе глава представительства Singularity University (Университет Сингулярности) в Москве Евгений Кузнецов заявил, что в ближайшем будущем в России могут исчезнуть такие профессии, как водитель и продавец.