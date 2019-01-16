Названы популярные профессии, которые скоро могут исчезнуть

В ближайшем будущем в России могут исчезнуть такие профессии, как водитель и продавец, что связано с общемировой тенденцией на роботизацию экономики и бизнеса, заявил глава представительства Singularity University (Университет Сингулярности) в Москве Евгений Кузнецов.

Кузнецов в эфире передачи «Наблюдатель» на телеканале «Культура» заявил, что согласно прогнозам «одни из самых быстро роботизируемых профессий сейчас в мире – это продавцы и водители», передает РИА «Новости».

Он отметил, что это «две аудитории, куда сейчас нацелено, пожалуй, наибольшее количество роботических сервисов». Однако «в целом тренд звучит таким образом, что под возможное вытеснение роботами попадают большей частью профессии, связанные со средним уровнем квалификации, и при этом достаточно узкой специализации».

«То есть там, где человек применяет какой-то простой, но достаточно специфический навык», – пояснил эксперт.

Он добавил, что теперь новые технологии появляются гораздо быстрее, чем, например, 100 лет назад.

Ранее Всемирный банк назвал исчезающие профессии.