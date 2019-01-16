Названы популярные профессии, которые скоро могут исчезнуть

Взгляд
16 января, среда  |  Последнее обновление — 10:17  |  vz.ru
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Предложен новый путь борьбы с бедностью

Усовершенствование статистики поможет реально бедным россиянам Фото: Александр Николаев/«Интерпресс»/ТАСС
Минтруда занялось усовершенствованием оценки уровня бедности. Новый подход должен помочь более эффективно выявлять действительно бедных россиян, нуждающихся в социальной поддержке, и минимизировать ошибки. Как правильно считать уровень бедности и для чего это нужно? Поможет ли это вдвое снизить уровень бедности, как того требуют майские суперуказы президента? Подробности...
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Зачем Китай вмешался в конфликт с США по «Северному потоку – 2»

Глашатай китайского МИДа Хуа Чуньин примкнула к числу защитников «Северного потока»Фото: Ng Han Guan/AP/ТАСС
Мир меняется: Пекин вдруг заступился за Россию и Германию, подвергшихся нажиму США, точнее, вступился за право этих стран строить «Северный поток – 2». На глазах возникает ситуативный союз трех держав, который дает Америке отпор хотя бы по такому пусть узкому, но все равно принципиальному вопросу. Отчего Китай столь резко реагирует на ситуацию, которая его вообще-то и не касается? Подробности...
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Молодые коммерсанты обнаружили новый способ начать бизнес

Фото: Михаил Воскресенский/РИА «Новости»
«У меня педагогическое образование, я вообще ничего в бизнесе не понимаю, пришлось разбираться... Тем, кто открывает свое дело, я бы посоветовала обратиться к «Бизнес-навигатору», – сказала газете ВЗГЛЯД Юлия Клейн, руководитель арт-студии из «закрытого» поселка в Алтайском крае. Юлии и еще огромному количеству российских предпринимателей помог один из проектов платформы «Россия – страна возможностей».  Подробности...
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Китай готов довести войну с Америкой до первой крови

Президент Финляндии (справа) согласился помочь Канаде, но призвал «не трясти указкой» перед ПекиномФото: Thomas Peter/Reuters
Пекин резко поднял ставки в противостоянии Вашингтону по «делу Huawei», сделав заложником ситуации канадское правительство. Дополнением к серии арестов канадцев на территории КНР стал смертный приговор в отношении одного из них. Если конфликт не удастся разрешить, случится непоправимое. Канада уже обратилась за помощью к Финляндии. А в КНР вспомнили о «Северном потоке – 2».  Подробности...
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Россия потеряла последнего друга в политической элите Польши

Павел Адамович до самой своей гибели пытался сохранить добрососедские отношения с россиянамиФото: Agencja Gazeta/Jan Rusek/Reuters
Вряд ли будет преувеличением сказать, что погиб последний из крупных польских политиков, который симпатизировал нашей стране. Зарезанный накануне психом Павел Адамович 20 лет руководил самым близким к России польским мегаполисом – Гданьском. Власти соседнего Калининграда даже объявили минуту молчания в память о погибшем друге. Теперь у Москвы не осталось защитников в польской элите. Подробности...
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США предложили Киеву доказать свою полезность

Глеб Простаков, журналист
Сейчас идет борьба уже не за все, но за многое. Ниша на европейском рынке газа – это сотни миллиардов долларов в год. И даже если украинская ГТС давно стала ружьем, которое не стреляет, им все еще можно проломить голову. Подробности...

Страшный сон Вашингтона о Курилах

Дмитрий Родионов, политолог
Токио подписал мирный договор со всеми странами, с которыми воевал во Второй мировой. Кроме СССР. Почему – отдельная тема, но вовсе не из-за территориальных претензий. Их тогда вообще не было: ведь Япония подписала капитуляцию. Подробности...
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Русская демократия против западной автаркии

Владимир Добрынин, журналист
Нет более увлекательного дела, чем критиковать «кровавый режим». Для этого требуется подобрать немножко шокирующих цифр, выстроить их в нужном порядке и сопроводить восклицательными знаками. Все остальное читатели сделают сами. Подробности...
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    Крупнейшие техногенные катастрофы Москвы

    Что увидели россияне в новогоднем небе

    Самые забавные видеоролики, посвященные символу 2019 года

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      В Детройте открылся ежегодный Североамериканский международный автосалон

      Первая автомобильная выставка в Детройте состоялась в 1889 году. Спустя почти 100 лет автосалон из преимущественно регионального события стал событием международного уровня. Корпорация Toyota в этом году в Детройте представила свое спорткупе Toyota GR Supra. В Европе автомобиль поступит в продажу лишь летом, и для покупки будет доступно лишь 900 авто
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      Взрыв газа разрушил многоэтажку в ростовских Шахтах

      На девятом этаже жилого дома в городе Шахты Ростовской области взорвался газ. Повреждены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. На данный момент известно об одном погибшем, судьба еще четырех неизвестна. Из дома эвакуированы 140 человек
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      В Москве затопило крупный транспортный тоннель

      В четверг утром в Москве из-за подмыва грунта затопило Тушинский тоннель на Волоколамском шоссе под Каналом имени Москвы. Закрыто движение на этом участке и на внутренней стороне МКАД. Остановить грязевой поток пока не удается, в городе создан оперативный штаб
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        Закончились новогодние каникулы. Вас устраивает их продолжительность?
        • Нет, каникулы слишком длинные

        • Нет, каникулы слишком короткие

        • Да, в самый раз

        Отход от привычного стандарта упаковки каких продуктов вас раздражает больше всего?
        • Яйца (9 шт.)

        • Молоко (0,9 л)

        • Сахар (0,9 кг)

        • Водка (0,45 л)

        • Ничего не раздражает, если цена не растет

        Смотрели ли вы в прошедшие новогодние каникулы фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» Эльдара Рязанова?
        • Да, и мне понравилось

        • Да, и мне не понравилось

        • Нет

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          Названы популярные профессии, которые скоро могут исчезнуть

          16 января 2019, 09:25

          Текст: Наталья Ануфриева

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          В ближайшем будущем в России могут исчезнуть такие профессии, как водитель и продавец, что связано с общемировой тенденцией на роботизацию экономики и бизнеса, заявил глава представительства Singularity University (Университет Сингулярности) в Москве Евгений Кузнецов.

          Кузнецов в эфире передачи «Наблюдатель» на телеканале «Культура» заявил, что согласно прогнозам «одни из самых быстро роботизируемых профессий сейчас в мире – это продавцы и водители», передает РИА «Новости».

          Он отметил, что это «две аудитории, куда сейчас нацелено, пожалуй, наибольшее количество роботических сервисов». Однако «в целом тренд звучит таким образом, что под возможное вытеснение роботами попадают большей частью профессии, связанные со средним уровнем квалификации, и при этом достаточно узкой специализации».

          «То есть там, где человек применяет какой-то простой, но достаточно специфический навык», – пояснил эксперт.

          Он добавил, что теперь новые технологии появляются гораздо быстрее, чем, например, 100 лет назад.

          Ранее Всемирный банк назвал исчезающие профессии.


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