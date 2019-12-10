Украинца задержали в Польше за подготовку теракта

Гражданин Украины задержан в Польше по подозрению в подготовке теракта, сообщили польские СМИ.

«Агентство внутренней безопасности задержало гражданина Украины, которого подозревают в подготовке теракта», – передает РИА «Новости» сообщение агентства РАР.

По данным агентства, украинец «Максим С., недавно перешедший в ислам, собирался совершить нападение на торговый центр в Пулавах (Люблинское воеводство)».

В прокуратуре Польши рассказали, что задержанный украинец проживал в стране на протяжении двух месяцев.

«Своим поведением он вызывал обоснованные опасения, что ведет подготовку к совершению взрыва, угрожающего жизни и здоровью многих людей», – рассказала пресс-секретарь генеральной прокуратуры Эва Бялик.



Сейчас украинец находится под стражей. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в октябре украинского участника Евромайдана избил работодатель в Польше.

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