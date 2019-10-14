Украинского участника Евромайдана избил работодатель в Польше

Украинского актера Юрия Марка избил управляющий пиццерии в польском городе Познань сообщил сам актер.

Как написал Марк в Facebook, он более 20 лет провел на театральной сцене, участвовал в так называемом Евромайдане 2014 года, передает РИА «Новости».

Отсутствие «положительных изменений» стало причиной отъезда актера на заработки в Польшу, где его приняли в местный театр. В перерывах между спектаклями и репетициями он подрабатывал в пиццерии. Около трех недель назад Марк решил уволиться, а управляющий заведения пообещал ему выплатить зарплату позже и попросил зайти 10 октября.

«Учитывая, что я иностранец, пытался меня обмануть на деньги, а когда понял, что не получится, начал угрожать и душить. Это заставило меня вызвать полицию. До приезда полиции руководитель пиццерии всеми способами провоцировал меня, но, не сдержавшись, нанес удар в лицо», –утверждает актер.

Украинец вызвал полицию, при этом работодатель до приезда стражей порядка, по словам Марка, пытался максимально вывести его из себя. Пострадавший заявил, что полицейские предпочли не заметить кровь на его лице и даже не стали смотреть записи с камер видеонаблюдения.

Отметим, это не первый случай насилия жителей Польши в отношении украинцев.

В мае неизвестные с бейсбольными битами напали на троих украинцев, приехавших в Польшу на работу, один с проломленным черепом попал в реанимацию. Кроме того, 7 октября в польском городе Владыславово двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке.

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