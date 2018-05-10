Украинских гастарбайтеров избили бейсбольными битами в Польше

Неизвестные с бейсбольными битами напали на троих украинцев, приехавших в Польшу на работу, один с проломленным черепом попал в реанимацию, сообщают СМИ.

Нападение произошло, когда украинцы направились за покупками в магазин, расположенный в селе Глоскув под Варшавой, передает РИА «Новости» со ссылкой на Gazeta Wyborcza.

Уже на выходе из магазина они столкнулись с незнакомцем и вступили с ним в перепалку. Тот заявил, что знает их место жительства, и куда-то позвонил. Позже украинцам, идущим домой, перегородили дорогу две машины. Из них вышли шесть-семь человек и стали избивать приезжих бейсбольными битами.

Двое смогли убежать, а третий был избит. У него также случился эпилептический припадок. Он был госпитализирован с проломленным черепом и откушенным языком. На тот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Уточняется, что пострадавшим от 45 до 52 лет, они работают в Ассоциации водных компаний.

В полиции пока не рассказывают подробности случившегося, но говорят, что нет оснований считать, что нападение произошло на национальной почве.

В марте Центр мониторинга проявлений расизма и ксенофобии в Польше сообщал, что в стране резко возросло число нападений на украинцев.

Например, в феврале в варшавском автобусе 27-летний гражданин Польши оскорбил двух украинцев из-за их национальной принадлежности, а затем избил их.

По данным СМИ, в Польше легально работают 1,5 млн граждан Украины.