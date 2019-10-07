В Польше двух гастарбайтеров с Украины жестоко избили за украинский язык

В польском городе Владыславово двух гастарбайтеров с Украины, официально работавших в Польше, избили за речь на родном языке, пишет издание Dziennik Baltycki.

Инцидент произошел еще в конце лета, однако известно о тех событиях стало только сейчас.

Сообщается, что украинцы решили посетить ночной клуб и, по словам очевидцев, вели себя вежливо и спокойно, передает РИА «Новости».

Молодые люди вышли на улицу, разговаривая между собой на родном языке. Охранники заведения, услышав украинскую речь, напали на них, применив при этом слезоточивый газ, пишет польское издание.

Один из украинцев в результате нападения впал в кому на 18 дней. У него диагностировали травму головного мозга и частичную потерю памяти. У молодого человека не работает одна сторона тела, также он не в состоянии разговаривать.

Одного из нападавших заключили под стражу на три месяца, а другой находится под наблюдением полиции с запретом выезда за пределы республики.

Родственники пострадавшего организовали сбор средств на его лечение.

В начале октября в Верховной раде заявили, что украинцы все чаще сталкиваются с агрессией в Польше, и рассказали о случае, когда украинца в Польше заставили съесть красно-черный флаг Организации украинских националистов (ОУН*, запрещена в России).