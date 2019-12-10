В Удмуртии спасли запертого в квартире с телом матери двухлетнего ребенка

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что социальные службы региона обнаружили в Ижевске двухлетнего мальчика, который в течение пяти дней находился один в квартире с умершей матерью.

Глава Удмуртии сообщил, что после трагедии в городе Можга, где подросток с ДЦП скончался от переохлаждения после того, как умерла его мать, соцслужбы начали проверки одиноких женщин с детьми. Во время одной из таких проверок соцработники не смогли попасть в квартиру в Ленинском районе Ижевска.

«Специалисты обратились в отдел по делам несовершеннолетних, приняли решение взламывать дверь. Успели. Спасли жизнь двухлетнему малышу, чья мама умерла от пневмонии пять дней назад», – отметил Бречалов, передает телеканал «Звезда».

Он уточнил, что «будут сделаны выводы, а также проанализированы и пересмотрены регламенты профильных служб». Кроме того, глава республики призвал россиян внимательно относиться к друг другу, обращать внимание на детский плач за стеной и «исчезновение» соседей.

«Я обращаюсь к каждому, если вы слышите, как за стеной плачет ребенок, если одинокая мама вдруг перестала появляться на детской площадке, а бабушка, с которой вы здоровались по утрам, куда-то пропала – не поленитесь, выясните, что произошло», – посоветовал Бречалов, отметив, что это может спасти чью-то жизнь.

Ранее в городе Можга в Удмуртии умер страдавший тяжелой формой ДЦП 13-летний мальчик после того, как скончалась его мать.