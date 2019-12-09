В Удмуртии умер запертый в квартире с мертвой матерью ребенок-инвалид

Страдавший тяжелой формой ДЦП 13-летний мальчик умер в квартире в Удмуртии после того, как там же скончалась его мать, сообщили в пресс-службе главы региона.

В сообщении пресс-службы руководства Удмуртии уточняется, что трагедия произошла в городе Можга.

Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства региона и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах гибели ребенка, а также в смерти его матери.

Как сообщили местные СМИ, мальчик передвигался в инвалидной коляске и несколько дней не мог выйти из квартиры, в которой ранее погибла его мать.

Издание Udm-Info пишет, что ребенок после гибели матери пытался шумом привлечь соседей, он открыл кран, чтобы попить воды, но упал с инвалидной коляски и погиб от переохлаждения. Сообщается, что квартира была затоплена водой, но этого никто из соседей не заметил, так как семья жила на первом этаже, и вода заливала подвал.

Как сообщили РИА «Новости» в администрации города Можга, следственные органы начали проверку по факту трагедии. В мэрии сообщили, что на месте происшествия работают следователи из управления Следственного комитета России по Удмуртии, а также специалисты администрации.