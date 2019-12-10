Названы самые вредные продукты новогоднего стола

Диетолог Мария Дубская назвала пять самых вредных продуктов новогоднего стола.

На первое место Дубская поставила майонез и рекомендовала заменить его греческим йогуртом, передает «Пятый канал».

Второе место заняло шампанское, которое является очень сладким напитком и раздражает желудочно-кишечный тракт.

На третьей строчке расположилось жирное мясо и мясные продукты. Дубская посоветовала за новогодним столом отказаться от свинины, колбас и ветчины.

По ее мнению, четвертое место в списке занимают соления. Диетолог отметила, что маринованные овощи лучше заменить на свежие.

На пятую строчку диетолог поместила сладости, посоветовав вместо них употребить фрукты.

Напомним, ранее врачи в преддверии приближающегося сезона корпоративов и новогодних встреч рассказали, как правильно пить спиртные напитки без вреда для здоровья.