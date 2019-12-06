Врачи рассказали, как правильно выпивать на корпоративах

Врачи в преддверии приближающегося сезона корпоративов и новогодних встреч рассказали, как правильно пить спиртные напитки без вреда для здоровья.

В декабре традиционно начинается сезон корпоративов и предновогодних встреч с друзьями и близкими. Опрошенные врачи сходятся во мнении, что если без алкоголя не обойтись, нужно соблюдать ряд правил, чтобы пережить праздники с наименьшими последствиями.

Врачи единогласно отмечают, что у каждого человека опьянение наступает индивидуально. По словам врача-терапевта клинического госпиталя на Яузе Виктора Лишина, в организме каждого человека содержится фермент, отвечающий за то, сколько он может выпить.

«Есть такой фермент алкогольдегидрогеназа, он есть в организме каждого человека, и чем его больше, тем человек может выпить больше. Как правило, его больше у людей с юга, с Кавказа, потому что там люди любят пить вино, и вообще, там, где люди любят пить вино, там этот фермент вырабатывается, и они могут выпить больше и при этом адекватно себя вести. А дальше все зависит от человека», – передает РИА «Новости» слова Лишина.

По мнению психиатра-нарколога Александра Ковтуна, каждый должен рассчитывать умеренную дозу лично для себя. Кроме того, существует примерный показатель того, за сколько алкоголь перерабатывается организмом человека средней весовой категории.

«Если человек все-таки хочет изменить свое психическое и физическое сознание, то умеренность здесь главный принцип безопасности и благополучного исхода. Есть, конечно, количество выведения алкоголя, например, 50 миллилитров водки выводятся в течение часа, то есть элиминируется печенью, перерабатывается таким образом, что алкогольное опьянение клинически незаметно. Только можно по запаху определить или по замерам алкометром. Опять же речь идет о среднем человеке весом около 70 килограмм», – сказал Ковтун.

Как в свою очередь отмечает психиатр-нарколог Алексей Магалиф, тому, кто принял решение пить алкоголь, посоветовал пить на сытый желудок и не смешивать разные виды алкоголя.

«Надо выпивать алкогольные напитки на сытый желудок, а не на голодный. Это правило номер один. И второе правило – это не смешивать разные алкогольные напитки, например пиво с водкой, шампанское с водкой и так далее. Если человек собирается провести длинный вечер и выпить немало спиртного, то лучше ограничиться каким-то одним напитком», – сказал он.

По словам врача, движение, возможно танцы, также помогут обменным процессам в организме и алкоголь распределится лучше.

«Обменные процессы идет, лучше, когда человек находится в движении. В идеале делать перерывы, не наедаться и сразу не набрасываться на алкоголь. Естественно, движение помогает лучше распределить не только алкоголь, но и калории. Которые мы получаем во время еды, так что, конечно, двигаться лучше», – сказал Магалиф.

По мнению врача-диетолога Маргариты Королевой, в качестве закусок во время застолья лучше подойдут продукты, содержащие растительную клетчатку.

«Растительная клетчатка позволяет не сразу всасываться, а замедлить процесс всасывания алкогольных калорий. Это могут быть овощи, зелень, зеленые салаты, с использованием которых стимулируется работа желудочно-кишечного тракта и выработка идет секретов, ферментов», – сказала она.

Врач добавила, что одной клетчатки недостаточно, ее лучше совмещать с источниками белка и жиров.

«Секреторная и ферментативная активность после клетчатки только повышается. Но если клетчатка будет смешана с источником белка, а также жиром в составе этих продуктов, то ситуация облегчается, потому что жировые и белковые компоненты надолго остаются в желудке, они обрабатываются в кислой среде, и процесс этот достаточно пролонгированный – от двух до четырех часов», – сказала Королева.

Поэтому алкогольные калории, которые поступают в желудок, будут либо усваиваться медленно, либо пройдут в нижний отдел желудочно-кишечного тракта, что также снижает риск отравления алкоголем.

По ее словам, в качестве таких источников белка можно использовать жирное мясо, рыбу и птицу.

«Они должны поступать в организм вместе с алкоголем, для того чтобы снизить факторы риска по алкогольному отравлению», – добавила Королева.

А, например, соленья, которые часто служат закуской, по словам Королевой, никакого влияния на всасываемость алкоголя, не имеют.

Кроме того, добавил Лишин, чтобы снизить опьяняющий эффект, спиртное лучше запивать водой.

В целом опрошенные врачи сходятся во мнении, что в целом лучше вообще не пить.

Напомним, в четверг аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников «Работа.ру» опросили руководство российских компаний и выяснили, что 38% работодателей не будут проводить новогодние корпоративы для сотрудников.