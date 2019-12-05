Больше трети работодателей отказались от новогодних корпоративов

Аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников «Работа.ру» опросили руководство российских компаний и выяснили, что 38% работодателей не будут проводить новогодние корпоративы для сотрудников.

В результате опроса выяснилось, что 47% не видят необходимости проведении новогодних корпоративов. При этом не выделили бюджет на праздник 39% отказавшихся от корпоратива работодателей, еще 2% не успели заняться организацией праздника для сотрудников, передает RT.

Среди тех, у кого новогодний корпоратив планируется, 77% респондентов рассказали, что праздник будет организован на внешней площадке. Остальные планируют вечеринку в офисе.

Также 85% опрошенных сообщили, что на празднике будет алкоголь.

44% респондентов отметили, что праздник с коллегами – это отдых от работы. В качестве тимбилдинга новогодний праздник рассматривают 39% работодателей. 15% считают, что корпоратив может стать хорошим способом знакомства сотрудников между собой.

В опросе приняли участие 700 представителей российских компаний (руководители, HR-директора, рекрутеры, HR-специалисты).

Напомним, в ноябре «Комсомольская правда» сравнила гонорары артистов за корпоративы в 2019 году. Так, 45-минутное выступление певицы Наргиз обойдется в 1,8 млн рублей. Полина Гагарина согласна исполнить несколько своих хитов за 3,5 млн рублей. Такую же сумму просят Дима Билан и Николай Басков.