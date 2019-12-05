Больше трети работодателей отказались от новогодних корпоративов

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5 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 09:55  |  vz.ru
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Цены на нефть создадут проблемы США и помогут России

Сланцевой революции США предрекли конецФото: Nick Oxford/Reuters
В ОПЕК готовятся к похоронам своего главного конкурента – американской сланцевой нефти, чей «золотой век» подошел к концу. А в Saxo Bank предсказали рост цен на нефть до 90 долларов за баррель в 2020 году. Оба шокирующих сценария выгодны как в целом для российской экономики, так и для нефтяных и даже газовых компаний России. Но сбудутся ли эти прогнозы?  Подробности...
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Хангошвили стал «немецким Яндарбиевым»

Зелимхана Хангошвили изображают невинной жертвой Фото: Zurab Kurtsikidze/EPA/ТАСС
Германия выслала двух сотрудников посольства РФ и обещает поднять тему убийства в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили на ближайшей встрече Ангелы Меркель и Владимира Путина. Немецкая пресса же пишет о «новом деле Скрипаля» и обвиняет Россию в «акте государственного терроризма на немецкой земле». Но борьбу с террористами ведут многие государства. В том числе и за границей. Подробности...
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Россия построит десантные корабли лучше «Мистралей»

Российские вертолетоносцы должны превзойти французский аналогФото: Alexander Demianchuk/Reuters
ВМФ России готовится-таки реализовать масштабный проект, начатый в свое время еще Анатолием Сердюковым и сорванный Францией: строительство современных универсальных десантных кораблей. Как будут выглядеть российские аналоги французских «Мистралей», какими возможностями они будут обладать – и какие решать задачи? Подробности...
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Демарш Меркель против России вызван явной фальшивкой

Зелима Хангошвили хотели убить слишком много людейФото: Кадр канала Rustavi 2
Из Европы вновь высылают российских дипломатов – и это вновь связано со скандальным убийством. На этот раз претензии к России предъявляет Германия, ссылаясь на преступление, совершенное загадочным человеком в центре Берлина. Что известно об этом убийстве определенно и что является явными домыслами? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Кому нужно американское вторжение в Венесуэлу

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Николас Мадуро уверен: Трамп хочет вторгнуться в Венесуэлу. Парадоксально, но это вторжение не отвечает ни интересам Венесуэлы, ни интересам США – однако оно нужно как Трампу, так и самому Николасу Мадуро. Подробности...

Нормандская встреча выправит рейтинг Зеленского

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Три опроса общественного мнения на Украине показывают разную картину. По одной версии рейтинг Зеленского падает, по другим – он стабилен. Правильно сказать, что есть тенденция к падению. Но избиратели все еще рассчитывают на успех молодого президента Подробности...
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А что, если бы у Сенцова была атомная бомба?

Дмитрий Родионов, политолог
Разумеется, ни США, ни страны Европы никогда не допустят появления у Украины ядерного оружия. Хотя бы потому, что уже ни у кого и нигде нет доверия к этой территории к юго-западу от России. Подробности...
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              Больше трети работодателей отказались от новогодних корпоративов

              5 декабря 2019, 09:35

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников «Работа.ру» опросили руководство российских компаний и выяснили, что 38% работодателей не будут проводить новогодние корпоративы для сотрудников.

              В результате опроса выяснилось, что 47% не видят необходимости проведении новогодних корпоративов. При этом не выделили бюджет на праздник 39% отказавшихся от корпоратива работодателей, еще 2% не успели заняться организацией праздника для сотрудников, передает RT.

              Среди тех, у кого новогодний корпоратив планируется, 77% респондентов рассказали, что праздник будет организован на внешней площадке. Остальные планируют вечеринку в офисе.

              Также 85% опрошенных сообщили, что на празднике будет алкоголь.

              44% респондентов отметили, что праздник с коллегами – это отдых от работы. В качестве тимбилдинга новогодний праздник рассматривают 39% работодателей. 15% считают, что корпоратив может стать хорошим способом знакомства сотрудников между собой.

              В опросе приняли участие 700 представителей российских компаний (руководители, HR-директора, рекрутеры, HR-специалисты).

              Напомним, в ноябре «Комсомольская правда» сравнила гонорары артистов за корпоративы в 2019 году. Так, 45-минутное выступление певицы Наргиз обойдется в 1,8 млн рублей. Полина Гагарина согласна исполнить несколько своих хитов за 3,5 млн рублей. Такую же сумму просят Дима Билан и Николай Басков.


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