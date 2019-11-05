Названы гонорары российских звезд за корпоративы

Большинство российских звезд требуют за свои выступления несколько млн рублей. Размер гонорара зависит от конкретного периода: чем ближе к праздничной ночи, тем выше цена.

Как утверждает «Комсомольская правда», за последние годы количество заказов упало. Издание сравнило гонорары артистов за корпоративы в 2019 году.

Так, 45-минутное выступление певицы Наргиз обойдется в 1,8 млн рублей. Полина Гагарина согласна исполнить несколько своих хитов за 3,5 млн рублей. Такую же сумму просят Дима Билан и Николай Басков.

Певица Светлана Лобода споет за 4,9 млн рублей, за границей концерт состоится за более высокую обговариваемую плату.

Намного выше прайс у Григория Лепса, он не будет выходить на сцену менее чем за 7 млн рублей. При этом после 20 декабря стоимость возрастает.

Ведущий Иван Ургант готов провести корпоратив за 3,5 млн рублей, но новогодняя надбавка может достигать 40%. Такую же цену назвали Гарик Харламов и Павел Воля.

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева может брать за выступление до 21 млн рублей, однако в Новый год она не выступит ни за какие деньги.

Группировка «Ленинград» готова выступить за такой же гонорар в новогоднюю ночь. В предновогоднее время прайс снижается до 7 млн рублей.

Ранее стало известно, что телеведущий Максим Галкин является самым дорогим российским юмористом – его выступление на частном корпоративе стоит больше 3,5 млн рублей.